Svi kuhari omletu dodaju ovaj jedan sastojak za bogatiji okus

Omlet je mnogima omiljeni brzi obrok, idealan za doručak, ručak ili večeru. No, iako je priprema naizgled jednostavna, postići savršenu teksturu i bogat okus može biti pravi izazov. Profesionalni kuhari slažu se da tajna leži u jednom ključnom sastojku koji mnogi zaboravljaju, prenosi Index.

Iako se čini kao sitnica, upravo je maslac ono što običan omlet pretvara u kremasto savršenstvo. Tri vrhunska kuhara ističu ga kao nezaobilazan dodatak za postizanje luksuznog okusa i sočnosti. Tom Brooke, osnivač britanskog lanca restorana Red Dog, naglašava važnost korištenja kvalitetnih namirnica. "Koristite kvalitetnu neprijanjajuću tavu i pravi maslac; to čini veliku razliku", kaže.

Trik za savršeni okus

Sean Dell, glavni kuhar u Horwood Houseu, otkriva profesionalni trik za završni dodir. On savjetuje dodavanje komadića maslaca nakon što je omlet već gotov kako bi dobio poseban sjaj. "Kada je omlet pečen, uzmite komadić maslaca i protrljajte ga po omletu kako biste mu dali prekrasan sjaj i završite s malo sitno nasjeckanog vlasca", objašnjava Dell.

Sličan savjet dijeli i kuharica Jennifer Segal. Na svojoj stranici "Once Upon A Chef" piše da neposredno prije posluživanja vilicom premazanom maslacem lagano prijeđe preko omleta za dodatni okus.

Strpljenje je najvažniji začin

Osim maslaca, kuhar Dell ističe važnost korištenja najsvježijih jaja iz slobodnog uzgoja te kvalitetne neprianjajuće tave promjera od 20 do 25 centimetara s visokim rubom, što će omletu dati lijep oblik.

No, ključ uspjeha je u strpljenju i laganoj vatri. "Važno je to raditi na vrlo laganoj vatri, želite jaja peći polako, bez da dobiju boju. Ne žurite s ovim dijelom; to je isti proces kao i kod pripreme kajgane", kaže Dell i dodaje: "Koristite tavu da vam pomogne oblikovati omlet... Oblik tave pomoći će stvoriti prekrasan omlet."

Započnite na srednje jakoj vatri, neprestano miješajući jaja, a zatim smanjite temperaturu i pustite da se omlet stegne prije dodavanja nadjeva. Kad je riječ o nadjevima, mogućnosti su bezbrojne - od klasične kombinacije šunke i sira do kobasica i raznog povrća. Tu se možete poigrati i iskoristiti sastojke koji vama najviše odgovaraju.