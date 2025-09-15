Svi koji su odabrali odmarati sljedećih desetak dana, savršeno su pogodili. Na vidiku prolazna bura

Svega nas tjedan dana dijeli od kalendarske jeseni. Vikend za nama u nekim dijelovima zemlje podsjećao je na ranu jesen, no Dalmacija je "provukla" jer oborina tijekom nedjelje malo gdje da je bilo.

U novom tjednu sunce će viti dominantno, a jedina a gotov beznačajna fronta donijet će malo kiše u prvim satima srijede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tako ćemo se od kalendarskog ljeta oprostiti uz obilje sunca i rujanske toplije. S iznimnom utorka i srijede u unutrašnjosti zemlje, svi ostali dani bit će gotovo vedri.

U ponedjeljak će biti pretežno vedro. Noću burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 9 do 15°C u Dalmatinskoj zagori, od 17 do 21°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C-

Pretežno vedro bit će u utorak. Na sjevernom Jadranu će mjestimice krajem dana biti kiše ili pljuskova, pokoja kap moguća je na krajnjem sjeveru Dalmacije. Vjetar i dalje slab, danju vrlo toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 30°C.

Još u noći bit će promjenjive naoblake, uz mogućnosti za vrlo malo kiše ili rijedak pljusak. Ipak u većini krajeva srijeda će biti pretežno sunčana. Zapuhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita u početku s olujnim udarima. Bit će neznatno svježije u odnosi na utorak

Od četvrtka do kraja tjedna pretežno vedro. Još u četvrtak bit će slabe do umjerene bure i tramontane, od petka će puhati slab dnevni vjetar. Noći ugodne, u najtoplijem dijelu dana većinom od 24 do 29°C.