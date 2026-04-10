Svi Air Tractori spremni za sezonu: Protupožarna flota spremna prije roka

Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) završio je radove na svih šest protupožarnih zrakoplova Air Tractor AT-802 te ih predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, čime su pripreme za protupožarnu sezonu 2026. dodatno ubrzane.

Kako su izvijestili iz ZTC-a, na zrakoplovima su obavljeni redoviti godišnji pregledi i modernizacija vodenog sustava, a cijela flota isporučena je prije ugovorenih rokova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U sklopu priprema za nadolazeću sezonu, ZTC je ranije Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predao i četiri zrakoplova Canadair CL-415.

Predsjednik Uprave ZTC-a Ivica Vidović istaknuo je kako završetak radova na svih šest Air Tractora potvrđuje pouzdanost sustava održavanja protupožarne flote.

“Rezultat je to sustavnog rada, iskustva i predanosti naših zaposlenika. Naš cilj ostaje osigurati maksimalnu raspoloživost protupožarne flote”, poručio je Vidović.

Iz ZTC-a navode kako je iz petogodišnjih statističkih podataka vidljivo značajno poboljšanje dinamike isporuke od 2023. godine, a ove je godine prvi put svih šest Air Tractora isporučeno prije polovice travnja.

Uz radove na domaćim zrakoplovima, u ZTC-u se obavljaju i godišnji pregledi te bojanje inozemnih Air Tractora, čime, kako navode, potvrđuju svoju konkurentnost na međunarodnom tržištu.