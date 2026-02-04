Close Menu

Sveučilište u Splitu nagradilo najuspješnije znanstvenike, evo tko su oni

Uručene Nagrade za znanost za 2025. godinu autorima s najboljim rezultatima u međunarodnim bazama podataka

U Vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu održana je svečana dodjela Nagrade za znanost Sveučilišta u Splitu za 2025. godinu.

Senat Sveučilišta u Splitu je, u cilju poticanja znanstvene izvrsnosti odnosno produktivnosti znanstvenika Sveučilišta u Splitu, dodijelio nagradu za znanost Sveučilišta u Splitu za 2025. godinu najbolje rangiranim znanstvenicima/autorima Sveučilišta u Splitu u WoSCC i Scopus bazama podataka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nagrade su dobili: 

1. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO:

  • prof. dr. sc. Joško Božić (Medicinski fakultet)
  • prof. dr. sc. Ivana Kolčić (Medicinski fakultet)
  • prof. dr. sc. Janoš Terzić (Medicinski fakultet)

2. DRUŠTVENE ZNANOSTI

  • izv. prof. dr. sc. Nikola Foretić (Kineziološki fakultet)
  • izv. prof. dr. sc. Ante Mandić (Ekonomski fakultet)
  • doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina (Filozofski fakultet)

3. TEHNIČKE ZNANOSTI

  • prof. dr. sc. Senka Gudić (Kemijsko-tehnološki fakultet)
  • prof. dr. sc. Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  • prof. dr. sc. Dragan Poljak (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  • doc. sc. sc. Željko Penga (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)

4. PRIRODNE ZNANOSTI

  • prof. dr. sc. Ivana Bočina (Prirodoslovno matematički fakultet)
  • izv. prof. dr. sc. Martina Požar (Prirodoslovno matematički fakultet)

5. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

  • prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet)

6. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

  • prof. dr. sc. Vida Šimat (Sveučilišni odjel za studije mora)

7. INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

  • doc. dr. sc. Ivan Jerković (Fakultet za forenzičke znanosti)

8. KATEGORIJA MLADI ZNANSTVENICI

  • dr. sc. Barbara Gilić (Kineziološki fakultet)
  • dr. sc. Josip Guć (Filozofski fakultet)
  • dr. sc. Nikola Vukman (Prirodoslovno-matematički fakultet)
  • dr. sc. Marija Franka Žuljević (Medicinski fakultet)
  • Tina Bareša, mag. forens. (Fakultet za forenzičke znanosti)
  • Petra Brzović, mag. ing. chem. (Kemijsko-tehnološki fakultet)
  • Tino Vidović, mag. ing. (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
nagrade sveuciliste znanstvenici foto igor 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
6
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1