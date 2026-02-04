Sveučilište u Splitu nagradilo najuspješnije znanstvenike, evo tko su oni

U Vijećnici Senata Sveučilišta u Splitu održana je svečana dodjela Nagrade za znanost Sveučilišta u Splitu za 2025. godinu.
Senat Sveučilišta u Splitu je, u cilju poticanja znanstvene izvrsnosti odnosno produktivnosti znanstvenika Sveučilišta u Splitu, dodijelio nagradu za znanost Sveučilišta u Splitu za 2025. godinu najbolje rangiranim znanstvenicima/autorima Sveučilišta u Splitu u WoSCC i Scopus bazama podataka.
Nagrade su dobili:
1. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO:
- prof. dr. sc. Joško Božić (Medicinski fakultet)
- prof. dr. sc. Ivana Kolčić (Medicinski fakultet)
- prof. dr. sc. Janoš Terzić (Medicinski fakultet)
2. DRUŠTVENE ZNANOSTI
- izv. prof. dr. sc. Nikola Foretić (Kineziološki fakultet)
- izv. prof. dr. sc. Ante Mandić (Ekonomski fakultet)
- doc. dr. sc. Linda Lušić Kalcina (Filozofski fakultet)
3. TEHNIČKE ZNANOSTI
- prof. dr. sc. Senka Gudić (Kemijsko-tehnološki fakultet)
- prof. dr. sc. Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- prof. dr. sc. Dragan Poljak (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- doc. sc. sc. Željko Penga (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
4. PRIRODNE ZNANOSTI
- prof. dr. sc. Ivana Bočina (Prirodoslovno matematički fakultet)
- izv. prof. dr. sc. Martina Požar (Prirodoslovno matematički fakultet)
5. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
- prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet)
6. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
- prof. dr. sc. Vida Šimat (Sveučilišni odjel za studije mora)
7. INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE
- doc. dr. sc. Ivan Jerković (Fakultet za forenzičke znanosti)
8. KATEGORIJA MLADI ZNANSTVENICI
- dr. sc. Barbara Gilić (Kineziološki fakultet)
- dr. sc. Josip Guć (Filozofski fakultet)
- dr. sc. Nikola Vukman (Prirodoslovno-matematički fakultet)
- dr. sc. Marija Franka Žuljević (Medicinski fakultet)
- Tina Bareša, mag. forens. (Fakultet za forenzičke znanosti)
- Petra Brzović, mag. ing. chem. (Kemijsko-tehnološki fakultet)
- Tino Vidović, mag. ing. (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
Moja reakcija na članak je...
6
0
1
0
0
0
1