Svetina dao ostavku!

Oko sat vremena prije početka Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, stigla je senzacionalna vijest. Tomislav Svetina, glavni tajnik Saveza, odlučio je odstupiti sa svoje pozicije. Iako se takav rasplet nije činio izvjesnim, budući da Svetina nije smatrao da je napravio išta pogrešno, pritisak je bio prevelik i glavni tajnik je odlučio časno odstupiti...

Razgovori s predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem i ostalim članovima Izvršnog odbora bili su dugotrajni i mukotrpni, a Svetina je očito shvatio što ga čeka. Da se nije odlučio za uzmak, predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza očito bi na sastanku u podne IO smijenio, pišu Sportske novosti.

Tko je Svetina?

Oko Svetine se dugo stezao obruč, koji su pojačavali Hajduk i Dinamo, dva najveća hrvatska kluba koja su tražila njegovu smjenu i prije posljednje afere. Podsjetimo, Svetini na dušu ide i novogodišnji sastanak sa Zdravkom Mamićem u popularnom hercegovačkom restoranu Udovice, a poslije posjeta svetištu u Međugorju.

Glavni tajnik bio je od travnja 2024., a HNS će sada morati malo revidirati tekst u kojem se predstavlja Tomislav Svetina i u kojem piše:

"Tomislav Svetina rođen je 5. rujna 1969. godine u Zagrebu, gdje je nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja završio i Pravni fakultet. Odvjetničku karijeru razvijao je u više odvjetničkih društava, nakon čega je vodio i vlastiti odvjetnički ured, da bi od 2005. do 2012. godine radio kao član uprave Hrvatske Lutrije.

Od 2012. do 2018. godine Svetina je obavljao dužnost glavnog direktora u GNK Dinamo tijekom iznimno uspješnog razdoblja klupske povijesti. Uz mandat u GNK Dinamo, aktivno je sudjelovao u radu tijela Europske udruge klubova (ECA), s naglaskom na dijalog Europske udruge klubova i Svjetske udruge profesionalnih nogometaša (FIFPro).

Od 2014. godine član je Upravnog odbora Sportskog saveza grada Zagreba, a krajem 2018. godine izabran je za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. U Hrvatskom nogometnom savezu obnašao je funkciju dopredsjednika Saveza u mandatu 2017.–2021., te je bio predsjednik Komisije za propise HNS-a. Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je izabrao Svetinu za izvršnog direktora HNS-a 29. srpnja 2021. godine. Na sjednici Skupštine HNS-a 25. travnja 2024. godine donesena je odluka o promjeni naziva pozicije kako bi se uskladili nazivi s ustrojem Fife, Uefe i drugih nacionalnih saveza te je pozicija izvršnog direktora zamijenjena pozicijom glavnog tajnika.

Tomislav Svetina sa suprugom živi u Zagrebu, a roditelji su punoljetnih blizanaca."