Svekrva i snaha 'zaratile' ispred maloljetnog djeteta. Pale teške riječi: "Flundra, lažljivica i lijenčina"

Svekrva i snaha bile su optužene i osuđene za obiteljsko nasilje u kući u Zagorju.

Prema policijskoj prijavi i nepravomoćnoj presudi, svekrva Zrinka (59) i snaha Vlatka (31) su oko 18 sati na širem području Zaboka u obiteljskoj kući počinile nasilje u obitelji jedna prema drugoj u nazočnosti malodobnog djeteta (2).

Dijete je bilo u spavaćoj sobi s majkom Vlatkom kad je ušla svekrva i počela urlati na snahu: “Flundra, niškoristi, ti si nula, lažljivica i lijenčina, nisi nikakva majka!“. To je histerično ponavljala, utvrdila je sutkinja u nepravomoćnoj presudi.

Snaha Vlatka joj nije ostala dužna, pa joj je uzvratila istom mjerom, vrijeđala ju pogrdnim riječima: “Smrdljivo đubre, gadiš mi se!“ Kod obje je to izazvalo osjećaj povrede dostojanstva.

Policija je podnijela optužni prijedlog, a zagorski sud ih je najprije proglasio krivima i osudio na novčane kazne. No, svekrva se žalila, pa je “presuda poništena i vraćena na ponovni postupak i odlučivanje”.

Kako se nakon toga na sudu duže vrijeme time nije bavio baš nitko, slučaj je pao u zastaru. Svekrva i snaha, dakle, neće odgovarati za obiteljsko nasilje u prisutnosti djeteta. Snaha se u međuvremenu odselila iz svekrvine kuće, piše Danica.hr.