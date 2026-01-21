Šveđani uoči utakmice s Hrvatskom pišu o Thompsonu, Cindrić im odgovorio

Uoči večerašnje utakmice skupine Europskog rukometnog prvenstva između Švedske i Hrvatske švedski list Aftonbladet ponovno se osvrnuo na kontroverzije oko Marka Perkovića Thompsona.

"Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine. Thompsonove pjesme stoga su često zabranjene na međunarodnim sportskim događajima", piše autor teksta.

Novinari Aftonbladeta razgovarali su s hrvatskim reprezentativcem Lukom Cindrićem, koji je jasno izrazio stav hrvatske reprezentacije prema tom pitanju.

"Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa", rekao je Cindrić i dodao:

"Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje. Ne želim se miješati u politiku. Ali navikli smo čuti ovakve stvari o njemu", istaknuo je.

Cindrić je na kraju poručio da zabrane ne mijenjaju ništa u svlačionici hrvatske reprezentacije:

"Nije važno što drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme. Umjesto toga, puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu."

Razgovor dolazi u trenutku kad je Thompsonova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" izazvala velike reakcije nakon uvodne utakmice Hrvatske protiv Gruzije u Malmö Areni, što je dovelo do odluke Europske rukometne federacije (EHF) da se njegove pjesme više ne puštaju tijekom utakmica na turniru.