Šveđani se raspisali o zabrani, u HRS-u ne znaju ništa o tome: ‘Kao prvo, to uopće nije Thompsonova pjesma‘

Kako je u nedjelju javnost informirao švedski Aftonbladet, Hrvatska više neće imati "luksuz" motivacije Thompsonovom pjesmom koja je obilježila pohod na svjetsko srebro prošle godine, jer je Europska rukometna federacija (EHF) zabranila puštanje spomenutog hita u budućnosti.

Iako je koncentracija trenutno apsolutno na Nizozemskoj, predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac tvrdi kako spomenuta ‘zabrana‘ nije došla do čelnika HRS-a.

- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati – kaže predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može – zaključio je predsjednik.

- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet – kaže team manager Ivica Maraš, pišu Sportske novosti.