Svećenika u Dalmaciji dočekao slomljeni križ i Isus izokrenut naglavačke na ulazu u samostan

Rotacije svećenika unutar hrvatske katoličke crkve u pravilu se događaju oko Vele Gospe, pa će tako u ponedjeljak samostan sv. Ivana Krstitelja na Relji napustiti njegov donedavni gvardijan, a do nedjelje župnik fra Jurica Galić.

U Zadru je proveo punih osam godina iza sebe ostavio traga, mada mu je tek 39 godina.

Prema unutrašnjem redu franjevaca trećoredaca, on je raspoređen na novu dužnost. Vodit će Kuću za zagrebačku regiju, odnosno postao je gvardijan samostan sv. Franje Ksaverskog na sjeveru Zagreba. To je središnji samostan Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. U njemu je provincijalovo sjedište od 1927. te odgojni zavodi postulata i bogoslovije.

I na kraju svoje službe u Zadru, fra Juricu je po povratku s godišnjeg odmora zatekao novi incident s križem koji je oglašen i župljanima zbog strepnje da namjerno nije slomljen drveni križ, a Isus izokrenut naglavačke . Nakon što je nadomjestio onaj pored ljekarne, sada je zatekao oskvrnut križ na ulazu u samostan, uz Glagoljašku ulicu.

Ispostavilo se da nije vandalizam, jer je policija očevidom utvrdila da je križ oštetilo neko teretno vozilo ili kombi pri okretanju u tom inače tijesnom prostoru, piše 057 info.

Lani je postavljena nova skulptura razapetog Isusa nakon što je brončana skulptura iz 1933. godine ukradena u kolovozu 2023. godine. Gvardijan samostana fra Jurica Galić potrudio se zamjenom nove koja je izrađena u zagrebačkoj radionici Vlaho od drugog materijala.

Tako će biti napravljan i novi križ sa skulpturom Isusa, ali to će morati učiniti novi gvardijan, fra Tomislav Vrsaljko.