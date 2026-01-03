Svećenik objavio upute prije blagoslova kuća. Može 'novčani dar na tanjuru, ne u kuverti"

Sjećate se onog svećenika iz Gorskog kotara koji je imao problem s Orašarom? Sada je na stranicama župe poslao upute prije blagoslova kuća. Radi se o župniku Josipu Tomiću iz župe Brod. Obavijest se odnosi i na mjesta Kuželj, Plešce i Turke.

"Blagoslov počinje u pravilu iza 8 sati, a završava oko 17 sati, a ovisno o obvezama župnika. Župnika se u blagoslovu ne nudi ni jelom ni pićem osim ako sam zatraži. Ako netko želi, može darovati župniku za potrebe pojedine župe piće (rakiju, vino) ili suho meso, koje će se poslužiti o radnim akcijama ili župnim proslavama, ali to NIJE obveza."

"Za blagoslov je POTREBNO pripremiti:

bijeli stolnjak

posijano božićno žito ili neki božićni ukras (jabuka, sjeme žita, češnjak ili slično po običaju sela)

blagoslovljenu trokralsku vodu i grančicu

dvije svijeće uz raspelo na stolu koje moraju gorjeti kod blagoslova

novčani dar na tanjuriću (ne u koverti).

Novčani dar nije OBVEZAN, niti je važan iznos, te kao takav nije uvjet za blagoslov kuće."

Ugašen TV, dolično se bucite, pas na vezu...

"Kućedomaćin ima svećenika dolično dočekati pred kućom, s tim da televizijski i radio prijemnici moraju biti ugašeni, a svi ukućani okupljeni oko obiteljskog stola za blagoslov, dolično odjeveni. Psi moraju biti na vezu, odnosno van prostora koji se blagoslivlja.

U svezi blagoslova primjenjuju se svi važeći crkveni propisi - kućanstva koja ne prime blagoslov kuće nemaju pravo na župno zajedništvo, npr. zvonjenje, sprovod pokojnika, krštenje djeteta, vjenčanje i slično."

Podsjetimo, župnik je na svom Facebook profilu u studenome objavio: "Orašar je simbol zla i nema što tražiti u naselju uoči Božića". Tražio je tada uklanjanje kipa s trga u Brodu na Kupi.