Svećenik objavio što su mu na blagoslovu davali umjesto novca

Svećenik iz župe Brod u Gorskom kotaru, Josip Tomić, već je nekoliko puta dospio u fokus javnosti. Prvo nakon kritike orašara, a potom i s preciznim uputama za blagoslov kuća. Sad kad je blagoslov domova i službeno završio, objavio je financijsko stanje.

“Blagoslovljeno je 97 kuća. Ukupno su župljani doprinijeli prilikom blagoslova za obnovu župnih objekata i radove iznos od 2.950,00 EUR, što je znatno više nego prošle godine.

Veliko hvala svima koji su doprinjeli novčane priloge, kao i onima koji su dali priloge u naturi za potrebe župe (meso, vino, rakija i dr.).

Hvala i onima koji su prema dogovoru župnika uslužili obrocima (marendom i ručkom).

Pridržavanjem običajnih propisa, poštivanjem svojih hrvatskih običaja pokazujemo da čuvamo svoj identitet kao Hrvati i katolici, te svi zajednički doprinosimo rastu naše župne zajednice u Brodu, koja iako mala, raštrkana u 30 sela na mnoštvu brjegova i po dolinama, čini Kristovo stado okupljeno oko naše župne crkve, majke i čuvarice brojskog kraja”, stoji u objavi uz napomenu da oni koji nisu bili kod kuće ili dolaze povremeno, blagoslov mogu zatražiti i naknadno uz dogovor sa župnikom.