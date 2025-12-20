Svećenik iz Trogira o požaru: "Izgledalo je baš zastrašujuće..."

U centru Trogira buknuo je požar. Oko podneva planula je kuća u Gupčevoj ulici, a vatra se proširila i na okolne objekte. Vatrogasci su ubrzo stavili požar pod kontrolu, no dim se vidio satima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani su pozvani da se udalje i zaobiđu lokaciju dok se požar ne sanira u potpunosti. Jedan vatrogasac, doznajemo, lakše je ozlijeđen.

'Izgledalo je baš zastrašujuće zbog prevelike količine dima i sama ta spoznaja da su sve kuće blizu i nabijene. I tu ima puno starih ljudi u kućama, tako da sigurno nije bilo ugodno. Vatrogasci su stigli u par minuta i kako je vrijeme odmicalo, bili smo sve mirniji', rekao je don Roko Kaštelan, župnik Župe sv. Lovre u Trogiru za RTL.

Više pogledajte u videu.