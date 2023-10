SVEČANOST NA POLJUDU Emotivno u Bijelom salonu: Bori Primorcu uručena nagrada Fabjan Kaliterna

Svečano je bilo jutros na Poljudu - u Bijelom je salonu proslavljena nagrada Fabjan Kaliterna koju je dobio Boro Primorac i posebna nagrada SSŠ koju su dobili juniori Hajduka. Okupili su se bivši i sadašnji igrači, Džoni Vilson, Ivica Šurjak, Marko Livaja, Josip Elez i brojni drugi.

Prvi se okupljenima obratio predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić: Zahvalio bih gradu Splitu koji je prepoznao ovo sve. Hajduk je nastabilniji klub u Hrvatskoj. Imamo preko 100 000 članova, 378 veterana koji su odigrali barem jednu službenu utakmicu i svi oni zaslužuju nagrade. Drago mi je da nije samo nogomet uključen u ovu priču, već i vaterpolo. Kod nas svi vidimo samo nogomet, a Split je najsportskiji grad na svijetu. Sada je red na Marku i Josipu (op.a. Livaji i Elezu, koji su bili prisutni u poljudskom bijelom salonu) da pokažu sve. Dva osvojena kupa dobra su i lijepa priča, ali trebamo težiti još boljemu. Nogomet nije individualni sport, već se on igra ekipno.

Boro Primorac, voditelj Akademije: Prvo bih zahvalio Hajduku koji me primio jer ja sam stranac, a potom zahvaljujem i gradu Splitu što me prepoznao. Imao sam dobre suigrače, osvajali smo prvenstva, u Europi smo igrali do ožujka, travnja... Uspjeh Hajdukovih juniora u Ligi prvaka mladih stvarno je veliko postignuće i vjerujem da će Hajduk ponovno osvajati prvenstva.