Svečano obilježen 20. rođendan udruge Anđeli, bilo je i suza. Rotary klub Split udruzi poklonio parcelu na Mjesecu!

Svečano je sinoć bilo Tehnološkom parku na Dračevcu gdje je održana proslava 20 godina djelovanja udruge Anđeli. Uz roditelje, terapeute, bivše volontere, donatore i prijatelje, obilježena je simbolična obljetnica posvećena prihvaćanju, solidarnosti i neprekinutoj pomoći djeci s najtežim tjelesnim i razvojnih poteškoćama.

Okupljenima se uvodno obratio dr. Julije Meštrović koji je naglasio važnost udruge koja nesebično radi i uveseljava svoje korisnike 20 godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta čestitao je udruzi naglasivši da dugo poznaje predsjednicu Dijanu.

"Znam koji vas problemi muče, već sam u svom prvom tjednu mandata primio sve udruge koje se bave socijalom. Znam koliko ste se borili da Škverska ambulanta postane tako očekivani Centar, a Grad Split će vam dati podršku za sve bitne projekte", kazao je Šuta.

Korisnici centra Andrea Mutak i Antonio Čović svatko su na svoj način oduševili punu dvoranu Tehnološkog parka. Andrea je pri tome i zaposlenice udruge s dragocjenim iskustvom iz prve ruke, a Čović je oduševio sve svojom iskrenošću i direktnošću te je svojim govorim najavio župana Blaženka Bobana s kojim je izišao na govornicu.

"Mnogi od nas bi bili bliže paklu da nemamo ovakve Anđele u Splitu. Ovih 20 godina mnoga srca ste omekšali. Uvijek radite sve s osmijehom. Zato vam iznimno hvala jer vodite brigu o Antoniju i ostalima, a hvala vam što se ostavili pečat za mnoge ljude u ovom gradu. Neka ta vaša krila koja rastu do neba prekriju cijelu županiju i sve ljude dobre volje", među ostalim je kazao Boban, a cijeli govor pogledajte ovdje:

Ravnatelj KBC-a Split, Krešimir Dolić kazao je da se nada da će svi kući nakon ovoga otići ponizniji, naglasivši da je udruga odabrala sjajno ime.

"Tamo gdje sustav zakaže, nastupaju ljudi iz Anđela. LBC će biti uz vas", poručio je.

Njegov imenjak, dr. Čaljkušić, neurolog u Klinici za neurologiju KBC Split, kazao je da postao prijatelj s Dijanom zbog supruge Ane te je zahvalio svim kolegama koji pomažu rad udruge poput dr. Joška Markića.

"Ovi ljudi su iz životnih poteškoća izvukli ono najbolje. Nekima je domet imaju li novi iPhone, a ovim ljudima tako malo treba za sreću. Duje i ostali mogu biti sretni jer imaju ovakve Anđele", istaknuo je Čaljkušić.

Okupljenima se potom obratio predsjednik Rotary Cluba Split, Kristijan Ćurin.

Naglasio je da je rad udruge Anđeli prepoznat ne samo u Hrvatskoj nego i vani. Uz brojne dosad organizirane akcije sve je pozvao na novu humanitarnu akciju "Zasvitli za Anđele" koja će se održati 18. i 19. srpnja ove godine na Kočinjem brdu u Klisu u sklopu tamošnjeg moto partyja.

Potom je uslijedio najzanimljiviji dio večeri.

Za svoj 20. rođendan, splitska Udruga Anđeli primila je jedan od najneobičnijih i najdirljivijih poklona – vlasništvo nad parcelom na Mjesecu. Poklon je stigao od Rotary kluba Split, kao simbolična gesta priznanja za dvadeset godina nesebičnog rada s djecom s najtežim tjelesnim invaliditetom i višestrukim teškoćama.

Prema službenim dokumentima, Udruga “Anđeli” postala je zakoniti vlasnik zemljišta u poznatom mjesečevom bazenu Mare Tranquillitatis – “Morje tišine” – na koordinatama 11.400° sjeverne geografske širine i 29.750° istočne geografske dužine. Registracija je službeno provedena 6. srpnja 2025. godine putem International Lunar Lands Authority, s potvrdom izdanom od strane Lunar Registryja u New Yorku.

Paket poklona uključivao je i "boarding pass" za putovanje do Mjeseca, digitalne fotografije lokacije snimljene Lunar Reconnaissance Orbiterom, podatke o okolnim kraterima i geološkim strukturama te simboličku potvrdu o punopravnom “lunarom državljanstvu”.

"Welcome to the Moon, Udruga Anđeli! Nebo vidi sve što ste učinili", poručeno je uz poklon, uz dodatak da vlasništvo ostaje vječno i može se prenijeti darom, nasljedstvom ili drugim pravnim putem.

Rotary klub ovom gestom nije samo iznenadio članove i volontere udruge, već i podsjetio da njihova predanost ima kozmički značaj – jer kako su sami rekli: “Vaš rad se vidi od gore!”

Ovako izgleda potvrda o posjedu parcele: 20259434

Na kraju su se okupljenima obratile vodeće žene udruge, Anka Đikić i Dijana Aničić.

Anka je rekla da kolege iz udruge smatra svojom obitelji. Zahvalila se svim bivšim i sadašnjim kolegama, a posebno Dijani i ljudima koji su bili tu na početku udruge.

Dijana je zahvalila donatorima, Županiji, Gradu, Editi i Mariju Lučić, Tomiju Božikoviću, medijima i svima koji su na bilo koji način doprinijeli radu udruge.

Okosnicu večeri činila su video obraćanja ljudi koji su na bitne načine povezani u udrugom. Tako su u videu posvećenom roditeljima, govorili Vinko Strikić, Siniša Bačić – Pavković i Zorica Ćosić.

Sljedeći video bio je posvećen prijateljima i donatorima, a u njemu su govorili Goran Batinić iz agencije RAST, Marko Bartulić i Ivan Bilandžić iz tvrtke Komis d.o.o.

U videu pod nazivom "Podržavatelji", predstavili su se Iris Simonović iz inicijative Naše Marjanke, Teo Grčić te Boris Omrčen iz HGSS Stanice Split.

Posljednji video istaknuo je značaj medija, a kroz svoje poruke to su posvjedočili Rade Popadić, Gabrijela Radanović i Damir Petranović. Posljednji video donio je poruku redakcije 24sata, kao znak dugogodišnje podrške medijske kuće radu Udruge Anđeli.

Svečanost je završila domjenkom koji su glazbeno uveličali Teo Grančić i ostali.

Redakcija Dalmacije Danas čestita udruzi Anđeli prvih 20 godina uz obećanje da ćemo uvijek biti uz njih kad god je to potrebno!