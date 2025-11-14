Svečana sjednica Grada Trogira. Bilić: "Više se ne pitamo je li moguće, pitamo se kako i kad"

U Kantunu kulture održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira povodom Dana grada i blagdana sv. Ivana Trogirskog. Prije samog protokola, Minutom šutnje odana je počast svima onima koji nisu s nama i koji su svojim životom omogućili slobodu koju danas uživamo. Na svečanoj sjednici nazočio je gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić sa suradnicima, izaslanik Predsjednika RH Nikša Peronja, zastupnik u EU parlamentu Marko Vešligaja, izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije Josip Matković, dogradonačelnica Splita Matea Dorčić, dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir, potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasnovac te gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina.

"Deveti put imam čast biti na čelu grada na blagdan sv. Ivana Trogirskog i dočekati uzvanike u prepunom Kantunu kulture. Pristojno, dostojanstveno, normalno — kako grad i građani zaslužuju. S odmakom od nekoliko mjeseci, danas mogu reći da povjerenje koje ste nam dali po treći put nije slučajnost. To povjerenje temelj je svega što smo uspjeli zadnjih godina. Radili smo bez buke, bez konflikata, ne tražeći publicitet na banalnim temama", kazao je gradonačelnik Bilić u svom svečanom govoru te nadodao kako je birao teži put, put struke, javnih natječaja, transparentnosti i participacije.

"Da, ponekad je to značilo čekati. Ponekad je to značilo trčati utrku s preprekama kroz tromi sustav i bespotrebnu birokraciju. Ali i kada smo kasnili, nismo izmišljali alibije. Objašnjavali smo razloge i nismo skrivali izazove. Građani su to prepoznali. Vi ste to prepoznali. Danas Trogir nije onaj problematični, ona legenda o kojoj čitate u crnoj kronici, ali nikako ni grad koji živi na mrvicama, već grad koji se radom bori za dostojanstveno. Više se i ne pitamo je li moguće, pitamo se kako i kada. Od šetnice od kolodvora do Briga, ceste do Segeta, uređenja Krtina, do novog mosta koji je u međuvremenu pokupio najprestižnije međunarodne nagrade — sve to više nije čudo, nego očekivanje. Standard. Trogirski standard. U ovom trenutku, u radijusu od 200 metara od ove zgrade, odvijaju se radovi vrijedni preko 8 milijuna eura. Od šetnice do pastoralnog centra, obnove Garagnina, rekonstrukcije Starčevićeve pa do sanacije i energetske obnove dvorane. Evo i POS stanovi su konačno krenuli. Sreća, ali i frustracija. Jer čekali smo sedam godina u kojima su potrebe narasle, a djeca koja su upisivala osnovnu školu bez svoje sobe sada su je i završila. Isto se događa i s čiovskom rivom od Duhanke do Lučice, vodovodom za Drvenike, cestom kroz Plano, pa ako hoćete i s Divuljama. Desetljećima taj prostor stoji u institucionalnom vakuumu — posebno otkako se bivši ministar Banožić na sve molbe i nas i Hajduka odlučio ne oglašavati. I dok gledamo kako bi taj prostor mogao biti dom Hajduku, Trogiru, reprezentaciji, mladim sportašima, on stoji zapušten. Zar to nije definicija grijeha propusta? To nije ni lijevo ni desno pitanje. To je pitanje odgovornosti prema našim građanima. Zahvalit ću se svakom ministarstvu i svakom partneru koji pomogne, kao što sam to radio godinama. Toliko smo projekata odradili i siguran sam da ćemo ih još mnogo ostvariti zajedno – s našim kolegama iz Županije i iz države. Tako smo s Hrvatskim vodama, Županijom, Vodovodom i ministarstvima pred ostvarenjem povijesnog projekta dovoda vode za naše Drvenike. I tako ćemo nastaviti i dalje", zaključio je Bilić.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Toni Zulim zaključio je kako se grad Trogir iz godine u godinu mijenja te postaje jako uređen grad, uz ugodnu atmosferu koja je zasluga njihovih građana.

"U Trogiru se prvenstveno radi za građane, jer grad Trogir prvenstveno pripada njima. Sve strukture društva su nam jako važne i sve strukture društva jednako poštujemo. Jer što će nam beton ako nam građani nisu zadovoljni", kazao je Zulim.

Izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije Josip Matković osvrnuo se na planove koje Grad Trogir želi realizirati u dogledno vrijeme.

"Planovi Grada Trogira tiču se prvenstveno mladih i mladih obitelji. Drago mi je što smo kao županija partneri u financijskom smislu. Iskreno želim da politika u Trogiru ne preraste u politikanstvo te vjerujem kako ćete kao Grad Trogir uvažiti sve prijedloge s bilo koje političke strane kako bi grad Trogir ostao u što boljem i uređenijem svjetlu za one koji dolaze iza nas", zaključio je Matković.

Potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac kazala je kako se u Trogir vrlo rado vraća jer Trogir ima dušu.

"Trogir se tiho i sofisticirano razvija te nam pokazuje konkretna djela. U svakoj učionici u osnovnoj školi učenici imaju nastavni materijal, svako dijete je primljeno u vrtić, stipendije za učenike i studente, pomoć roditeljima, skrb za starije osobe te stambeno zbrinjavanje veliki su projekti koji su uspjeli. Projekt 'Tebe se pita' jedan je od hvalevrijednih projekata, a samo je jedan od brojnih projekata koji su realizirani. Ja vam želim puno napretka u daljnjem radu", zaključila je Glasovac.

Na kraju svečanosti dodijeljene su nagrade i priznanja ovogodišnjim laureatima Grada Trogira.

NAGRADA GRADA TROGIRA ZA ŽIVOTNO DJELO

dr. sc. Fani Celio Cega

Za izniman znanstveni doprinos istraživanju, interpretaciji i prezentaciji trogirske povijesti, kao i za dugogodišnje djelovanje u obogaćivanju kulturno-društvenog života grada te za predani i stručni rad na mjestu ravnateljice Muzeja Grada Trogira.

NAGRADA GRADA TROGIRA ZA ŽIVOTNO DJELO

Ivan Bakica Đildo, posthumno

Za veliki doprinos u području društvenog života, unaprjeđenje kvalitete života te za doprinos brizi za građane i umirovljenike grada Trogira.

SKUPNA NAGRADA GRADA TROGIRA

Narodna glazba Trogir

Za 200. obljetnicu neprekidnog rada i djelovanja te značajan i neizmjeran doprinos kulturnom i društvenom životu grada Trogira.

SKUPNA NAGRADA GRADA TROGIRA

Ekipa iz Kantuna

Za osobit doprinos kulturnom životu Trogira te poticaj razvoju zajednice i izgradnji Trogira kao grada koji njeguje kulturu, zajedništvo i kreativnost.

SKUPNA NAGRADA GRADA TROGIRA

Pomorsko-športska udruga Lokvice

Za dugogodišnji angažman, entuzijazam i brigu oko uređenja lučice te za dugogodišnji primjeren rad udruge i kvalitetan odnos prema zajednici.

OSOBNA NAGRADA GRADA TROGIRA

Vilko Stojan

Za izniman doprinos edukaciji trogirske djece kroz 40-godišnji profesorski rad, kao i za doprinos promociji sporta angažmanom i zalaganjem za lokalni sport te novinarskim radom.

PLAKETA GRADA TROGIRA – GRB GRADA

Ante Piteša

Za dugogodišnji aktivan angažman u poduzetničkom, društvenom i humanitarnom životu grada te za nemjerljiv doprinos razvoju trogirskog sporta i zdravom razvoju zajednice.

MEDALJA GRADONAČELNIKA

Goran Džimbeg

Za redovite dolaske i najurednije selektiranje otpada na Reciklažnom dvorištu.