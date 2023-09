SVE ZA STUDENTA, NA JEDNOM MJESTU UniSpoT ide ukorak s aktualnim potrebama

Da nima Splita do Splita, to se već odavno zna, a zna se i da aplikaciju splitskih studenata još nitko do sada nije razvio! Riječ je o projektu, čija ideja seže u 2017. godinu, a s ciljem pravovremenog dolaska do informacija ključnih za studente pojedinog sveučilišta. Dakako, goruća pitanja, poput jelovnika u menzi ili stanja na iksici, nisu zapostavljena.

Ako do sada niste shvatili, riječ je o UniSpoT aplikaciji, koja je postala univerzalno mjesto na kojem studenti, njih aktivnih više od 6700 tjedno, mogu pronaći najnovije novosti vezane za svoje sveučilište. Studenti mogu provjeriti stanje na iksici, ocijeniti račune koji su dobili pri konzumaciji hrane u restoranima, pregledati dnevni jelovnik po menzama, ali i na kamerama provjeriti čeka li se u redu. Studentski poslovi kao neizostavan dio studiranja znatno su pristupačniji studentima korištenjem aplikacije. Naime, studenti unutar aplikacije mogu provjeriti status izdanih studentskih ugovora, koliko još mogu zaraditi do poreznog limita te pronaći najnoviju ponudu poslova Student servisa.

Kako bi studentima pomogli i u sferi društvenog života, unutar aplikacije dostupne su najnovije informacije o različitim društvenim događanjima na Kampusu, ali i gradu Splitu. Bilo da je riječ o kazališnim predstavama, koncertima, pub quizovima ili primjerice promjena u voznom redu direktne studentske autobusne linije, UNISpoT aplikacija im uvijek donosi korisne informacije, a mogu se rezervirati i sportski tereni.

Iako je izrada aplikacije krenula iz subjektivnih dojmova i potreba studenata, danas se, kažu, već prilagođavaju tržištu. Svako veliko tržište treba velike i suvremene ideje. Uz brojne novitete, studenti će u aplikaciji i svim funkcionalnostima moći uživati uskoro - i vizualno i korisno. U sklopu Studentske udruge Virtualni svijet, koja je vlasnik aplikacije, djeluju mladi splitski inovatori, voditelj projekta Matej Mlakić i glavni developer Dražen Barić, koji ističu kako bez pomoći i sluha pokrovitelja ova misija ne bi bila moguća. U cijeloj priči, osim udruge kao alfe i omege projekta, sudjeluju Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, Studentski centar Sveučilišta u Splitu i Sveučilište u Splitu.

Aplikacija dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play i iOS App Store-u.