SVE SU PROMAŠILI Armenci izvijesili poruku za Gvardiola pa se osramotili

Hrvatska reprezentacija igrala je protiv Armenije u nastavku kvalifikacijskog ciklusa za plasman na Europsko prvenstvo. Gol za pobjedu zabio je Andrej Kramarić, a među igračima na terenu bio je i Joško Gvardiol, piše Index.

Sve su krivo napisali

Joško, koji je nedavno prešao u Manchester City, privukao je pažnju armenskih navijača. Srdačno su ga dočekali s transparentom na kojemu su sve krivo napisali.

Umjesto Joško Gvardiol na transparentu piše Joshco Guardiol. Za prezime se još i da razumjeti da je pogrešno napisano, ali za ime baš i ne... Dakle, na transparentu piše: "Joshco Guardiol, give me strenght, give me chance, give me your shirt."

Fotografiju pogledajte ovdje.