"Sve sam s tobom falija": Poslušajte sjajnu novu pjesmu klape Praska

Višestruko nagrađivana klapa Praska, koja je odavno prepoznata i poznata i izvan matične općine Podstrana, predstavlja spot za live izvedbu svog novog singla „Sve sam s tobom falija“. Ovaj predivan tekst autorsko je djelo Ružane Kovač, koja je talent za pisanje lijepih stihova potvrdila između ostalog i u suradnji s klapom Praska koja je 2020. otpjevala na Festivalu zabavne glazbe Split pjesmu "Sve do kraja", koja je okićena nagradom žirija za najbolje stihove.

Stihove pjesme "Sve sam s tobom falija" je uglazbio prof. Jasminko Šetka koji je deset godina bio voditelj klape Praska, Fedor Boić je napravio aranžman za koji je dobio i nagradu stručnog žirija Festivala "Večeri dalmatinske pisme" u Kaštelima, dok je prof. Vinko Didović odradio vokalni aranžman i pripremio klapu za izvedbu.

Video produkciju odradio je prof. Matko Petrić u najsuvremenijoj tehnici koju je savršeno uskladio s klapskim zvukom i porukom pjesme.