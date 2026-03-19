Sve naopako: Veći dio mjeseca uživali smo u proljeću, a prema njegovom kraju moguć zimski scenarij

Iako temperature zraka nisu niske, primjerice jučer je u Dalmaciji bilo do 15 stupnjeva, ipak je zadnjih dana umjereno zahladilo u odnosu na prethodne dane. Najviše je zahladilo u planinama, a snijega nije bilo samo u Gorskom kotaru, nego i planinama Dalmacije.

Tako su se zabijelili Dinara, Kamešnica, Svilaja, Biokovo, Mosor. Zanimljivo Mosor se zabijelio drugi dan za redom što cijele zime nije bio slučaj. A kako stvari stoje, mogao bi se zabijeliti još koji put do kraja mjeseca.



Što se tiče vremenskih prilika u ostatku tjedna, neće biti iznenađenja. Sljedeća dva dana obilježit će umjerena do jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. Bit će djelomično sunčano i suho. Bez obzira na buru, danju će većinom biti od 10 do 17°C, a bura će tek noći pojačavati dojam hladnoće.

U subotu će bura slabiti i prestati, bit će pretežno sunčano s najvišim dnevnim temperaturama od 13 do 18°C.

Slično u nedjelju, ali s nešto više oblaka.

Čini se da ništa drugačije neće biti ni u prvoj polovini sljedećeg tjedna. Tek krajem ponedjeljka može ponegdje pasti vrlo malo kiše. Danju većinom od 13 do 18, ponegdje i malo toplije.

Prema današnjim prognostičkim materijalima nova promjena vremena moguća je u četvrtak. Prvo bi zapuhalo jugo, stigla bi kiša, a potom nagli prelazak na buru i tramontanu. Mogući su olujni udari uz naglo i jako zahlađenje s kojim bi snijega ponegdje bilo do nižih predjela.

Čini se da će ova ciklona označiti početak hladnijeg i nestabilnog razdoblja.

Tako smo veći dio ožujka uživali u pravom proljetnom vremenu, a krajem mjeseca, u kalendarskom proljeću, postoji mogućnost da ponovno iskusimo zimu.