Sve je više oboljelih, zbog komplikacija pune su bolnice. Krolo: "Prvih tri, četiri dana preporučujemo da se liječe kod kuće"

Gripa se pojavila neuobičajeno rano, a širi se prilično intenzivno. Bol u kostima, visoka temperatura, kašalj su simptomi zbog kojih su pune ordinacije u cijeloj Hrvatskoj.

"Prvih tri, četiri dana preporučujemo da se liječe kod kuće, da spuštaju temperaturu lijekovima za spuštanje temperature, da piju dosta tekućine i miruju jer na taj način štite sebe i druge da ih ne zaraze. Ako se simptomi pogoršaju, preporučujemo da jave liječnicima na pregled", poručila je liječnica obiteljske medicine u Splitu Vikica Krolo.

Zbog komplikacija pune se i bolnice. Istarska uz županije sa sjevera zemlje Varaždinsku, Međimursku i Krapinsko-zagorsku bilježi najveću stopu prijava gripe. Posebno se širi među predškolskom i školskom djecom, piše dnevnik.hr.

"Veliki je pritisak doista na hitne službe. Imamo nešto porasta broja hospitaliziranih pacijenata. Mahom se radi o starijim osobama iako je pedijatraska ambulanta prepuna djece, to treba apostrofirati", poručila je Ivana Šmit iz Opće bolnica Pula.

Nakon dalmatinskih županija, situacija se zahuktala i u Slavoniji.

"Zadnjih nekoliko dana imamo pojačan priljev pacijenata praktički od ovog blagdanskog produženog vikenda. Ugroženije su krajnje dobne skupine - mala djeca i stariji ljudi s kroničnim bolestima. S obzirom na nastalu epidemiološku situaciju od ponedjeljka bismo privremeno obustavili posjete", najavio je Mario Duvnjak iz Klinike za infektologiju KBC-a Osijek.

"Mi sada od početka sezone imamo oko 630 prijavljenih koji su trebali bolničko liječenje. Od njih je 24 na jedinici intenzivne skrbi, dakle - vrlo teške komplikacije bolesti gripe. Za usporedbu, prošle godine u tom istom razdoblju smo imali 40 ljudi koji su trebali bolničko liječenje i dvije osobe na intenzivnom liječenju", navela je Tatjana Nemeth Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Do sada su zabilježena ukupno četiri smrtna slučaja. Vrhunac se tek očekuje krajem siječnja, početkom veljače.

"Dosta je velik broj zaraženih od gripe. Vrhunac će tek doći, za sada smo na granici gornjoj što se tiče kapaciteta i bolnica je praktički popunjena. Najčešće su to komplikacije gripe, upale pluća koje onda zahtijevaju bolničko liječenje", poručio je Luka Marinković iz Klinike za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević.

Radi se većinom o osobama koje se nisu cijepile. Zasad podaci govore o gotovo 25.000 zaraženih.

"Za sada imamo svaki tjedan povećanje, cijepljenje je i dalje najbolji način prevencije i ima smisla se i dalje cijepiti", navela je Nemeth Blažić, javlja dnevnik.hr.

Da je bolje spriječiti nego liječiti smatraju i u na samom jugu gdje je u dubrovačkoj bolnici tridesetak hospitaliziranih osoba.