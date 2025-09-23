SVE JE SPREMNO Mediteranski festival knjige osmi se put vraća u Split

Stigao je i dan početka najvažnije splitske jesenske kulturne manifestacije, sve pripreme za 8. Mediteranski festival knjige završene su. Svečano otvorenje u stalnom 'domu' MFK, Velikoj dvorani SC Gripe održat će se u srijedu, 24. rujna s početkom u 12 sati. Ovu važnu knjižarsku sajamsku priredbu otvorit će Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija. Taj Vladin resor jedan je od pokrovitelja Festivala, uz Splitsko-dalmatinsku županiju i Grad Split koje će na otvaranju zastupati dožupan Stipe Čogelja i dogradonačelnica Splita Matea Dorčić.

U ime organizatora, pak, čut ćemo i potpredsjednika Hrvatske gospodarske komore Dragana Kovačevića, te predsjednika Zajednice nakladnika i knjižara HGK Slavka Kozinu.

U sajamskom dijelu MFK sudjeluje više od 50 izdavača, koji će svoja izdanja ponuditi po festivalskim cijenama, i sigurno privući tisuće posjetitelja kao što je to bilo svih prethodnih godina tijekom kojih se ovo događanje pretvorilo u, uz Interliber, najveću smotru nakladnika u Hrvatskoj.

Program, pak, nudi desetke promocija novih izdanja hrvatskih i stranih spisateljica i spisatelja, a urednici su i ove godine Kruno Lokotar, Katja Grcić i Patricija Horvat. Super bogati program za djecu - brojne radionice, čitanja knjiga, igraonice... - kreirala je Kate Bošković. Ona predvodi i posebnu poslasticu - Splitski kantun, svojevrsnu reprezentaciju splitskih manjih nakladnika koja je ove godine brojnija nego ikad, bit će zastupljena izdanja čak 19 izdavača. Kompletan program, kao i sve druge važne informacije o Festivalu dostupni su na web stranicama Mediteranskog festivala knjige www.mfk.hr .

Osmi Mediteranski festival knjige traje do 28. rujna, ulaz je besplatan, a radno vrijeme je u srijedu, četvrtak i nedjelju od 10 do 20 sati, a u petak i subotu od 10 do 21.

Vrijeme je za ulazak u carstvo knjige na Gripama!