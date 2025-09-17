Sve je počelo jer su čitali isti roman, danas su najzgodniji par na svijetu i spremaju vjenčanje

Početakprošle godine obilježio je novi par na sceni, pjevačica Dua Lipa (30) i glumac Callum Turner (35). Njih dvoje prvi su put potaknuli glasine o vezi u siječnju 2024., nakon što je Lipa viđena kako podržava Turnera na zabavi nakon premijere njegove serije Masters of the Air. Od tada, njihova veza cvjeta pred očima javnosti, uz brojne spojeve i nježnosti koje nisu promakle paparazzima, piše Index.

Izazovi dejtanja

Lipa je prije bila u vezi s francuskim redateljem Romainom Gavrasom, a Turner je hodao sa zvijezdom serije Kruna, Vanessom Kirby. U intervjuu za Rolling Stone u siječnju 2024., pjevačica je progovorila o izazovima ljubavnih spojeva pod svjetlima reflektora.

"Izlasci su općenito malo zbunjujući. To je ili preko prijatelja ili ljudi kojima vjerujete gdje možete upoznati nove ljude, jer izlasci nisu baš tako jednostavni kada ste javna osoba", rekla je tada. No, čini se da su ona i Turner pronašli recept za uspjeh, jer su nedavno potvrdili i zaruke.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa potvrdila zaruke

Nakon mjeseci nagađanja i nošenja dijamantnog prstena, Lipa je 12. lipnja potvrdila da se zaručila za Turnera. "Da, zaručeni smo. Vrlo je uzbudljivo. Ova odluka da ostarimo zajedno, da vidimo život i jednostavno, ne znam, budemo najbolji prijatelji zauvijek – to je zaista poseban osjećaj", izjavila je u intervjuu.

Lipa je otkrila da je njezin zaručnik dao izraditi prsten po mjeri, nakon što se savjetovao s njezinim najboljim prijateljicama i sestrom Rinom. "Opsjednuta sam njime. To sam toliko ja. Lijepo je znati da vas osoba s kojom ćete provesti ostatak života jako dobro poznaje", rekla je.

Ipak, paru se ne žuri pred oltar. "Želim završiti svoju turneju, Callum snima, tako da jednostavno uživamo u ovom razdoblju", objasnila je Lipa. "Nikada nisam bila netko tko je stvarno razmišljao o vjenčanju, ili sanjala kakva bih mladenka bila. Odjednom sam pomislila: Oh, što bih obukla?"

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Kako je sve počelo

U istom je intervjuu Lipa otkrila i da je prvi put upoznala Turnera u londonskom The River Cafeu. Godinu dana kasnije, ponovno ga je srela na večeri s prijateljicom u Los Angelesu. Prisjetila se kako je pomislila: "Oh, to je onaj stvarno zgodan tip iz The River Cafea." Uskoro su otkrili da oboje čitaju isti roman, Trust Hernana Diaza, i tu je sve počelo.

Prve glasine o romansi krenule su 11. siječnja 2024., kada je objavljena snimka na kojoj Lipa i Turner plešu spori ples i dijele poljubac na zabavi nakon premijere serije Masters of the Air u Los Angelesu. Sredinom siječnja 2024. paparazzi su snimili nove fotografije para na večeri u Hollywoodu, koje su prikazale Turnera i Lipu kako se smiješe, grle i ljube, čime su potvrdili svoju vezu.

Početkom veljače, Turner je pratio Lipu na after-party 66. dodjele nagrada Grammy. Pjevačica je nosila elegantnu crnu haljinu, dok se glumac odlučio za klasično crno odijelo. U svibnju je Lipa njihovu vezu učinila službenom i na Instagramu, podijelivši fotografiju na kojoj se grle u usklađenim kožnim jaknama. "Sunceeeeeee :)))))", napisala je u opisu.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Ne skrivaju se u javnosti

Nakon Lipinog nastupa u Royal Albert Hallu u Londonu u listopadu, par je pozirao za fotografiju na kojoj je Turner grli s leđa i ljubi u obraz dok se ona široko smiješi. U studenom 2024. pjevačica je objavila nekoliko fotografija koje su dale uvid u njihovu vezu. Na jednoj od njih Turner je ljubi u glavu dok hodaju ulicom, a na drugoj je snima fotoaparatom.

Prošlogodišnje božićne blagdane proveli su zajedno, a Lipa je na Instagramu podijelila njihov zajednički selfie iz automobila. "Kod kuće za blagdane. Šaljem vam svima puno ljubavi", napisala je u opisu.

Tijekom Fashion Weeka u Parizu, paparazzi su snimili par kako izmjenjuje nježnosti. Snimke prikazuju Lipu i Turnera kako plešu ispred Eiffelova tornja, maze se i snimaju selfije, izgledajući potpuno zaljubljeno.

Sredinom veljače, Lipa i Turner fotografirani su kako se drže za ruke ispred popularnog londonskog okupljališta slavnih, Chiltern Firehouse. Pjevačica je nosila tamnocrveni kožni kaput, dok se glumac odlučio za elegantnu tamnoplavu bomber jaknu.

Krajem lipnja otputovali su na odmor na talijansku obalu Amalfi. Viđeni su kako zaljubljeno izmjenjuju nježnosti dok se sunčaju na jahti, a fotografije prikazuju osmijehe, poljupce i zaljubljene poglede.