Sve je jasno zahvaljujući jednom detalju s videa Maje Šuput!

Domaći mediji su ovih dana objavili vijest da su 'Gospodin Savršeni' Šime Elez i pjevačica Maja Šuput snimljeni zajedno na jahti kod Brača. Na slikama koje su kružile vidjelo se kako žena leži na muškarcu i kako uživaju u romantičnim trenucima. Nakon toga je Maja otkrila da je s prijateljicom bila u restoranu u Palmižani, a ono što je sada objavila pokrenulo je brojna pitanja.

Objavila je snimku na kojoj se vidi muškarac koji upravlja brodom, a mnogi se pitaju je li to Šime i ovoga puta s njom, piše Story.. Maja je pazila da ne otkrije previše o čovjeku koji je vozio, ali nikome nije promaknula narukvica. Bila je to narukvica koja je nalikovala onima koje je nedavno reklamirao Šime i zbog čega su mnogi pomislili kako upravo on dane provodi s Majom.

Video možete pogledati OVDJE.

Inače, početkom lipnja počelo se nagađati kako su se Maja i Nenad Tatarinov razveli. Nakon što je ta vijest odjeknula u medijima, Maja se odlučila oglasiti na društvenim mrežama.

'Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju.Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije - naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim', napisala je na Instagramu.