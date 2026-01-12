Svaka čast. Klub u Dalmaciji zabranjuje korištenja prskalica, hladnog vatrometa i svih zapaljivih te pirotehničkih efekata

Jedan od najvećih i najposjećenijih klubova u Sinju, Club Gajo, donio je odluku o potpunom i trajnom prestanku korištenja prskalica, hladnog vatrometa i svih zapaljivih te pirotehničkih efekata u zatvorenom prostoru kluba.

Odluka stupa na snagu 17. siječnja 2026. godine, a donesena je isključivo zbog sigurnosti gostiju i zaposlenika, kao dio odgovornog i preventivnog pristupa poslovanju.

Povod ovoj odluci je tragičan događaj koji se početkom siječnja dogodio u noćnom klubu u Švicarskoj, gdje je tijekom požara u zatvorenom prostoru život izgubilo više desetaka ljudi, dok je velik broj gostiju zadobio teške ozljede. Prema službenim informacijama nadležnih institucija, do požara je došlo nakon zapaljenja materijala na stropu objekta, a prisutnost zapaljivih i pirotehničkih vizualnih efekata značajno je ubrzala širenje vatre, uzrokujući paniku, dezorijentaciju i nemogućnost pravovremene evakuacije.

U svega nekoliko minuta, prostor namijenjen zabavi pretvoren je u mjesto tragedije.

Ovaj događaj snažno je odjeknuo diljem Europe te još jednom upozorio na stvarne, ozbiljne i često podcijenjene rizike korištenja zapaljivih efekata u zatvorenim ugostiteljskim objektima, osobito u prostorima s velikim brojem ljudi.

Vođeni ovom tragedijom, ali i sviješću o vlastitoj odgovornosti prema svakom gostu koji ulazi u prostor kluba, Club Gajo donosi jasnu i nedvosmislenu odluku kojom se svi oblici zapaljivih i pirotehničkih efekata trajno uklanjaju iz upotrebe. Zabavni sadržaj kluba u budućnosti će se temeljiti na suvremenim, vizualno atraktivnim i u potpunosti sigurnim rješenjima koja ni u kojem trenutku ne ugrožavaju ljudske živote. Ujedno se u klubu uvodi stroga zabrana paljenja bilo kakvih zapaljivih sredstava u bilo koje svrhe.

Ovom odlukom Club Gajo želi poslati jasnu i odgovornu poruku cijeloj noćnoj i ugostiteljskoj sceni: nijedna zabava, nijedan efekt i nijedan trenutak spektakla ne mogu i ne smiju biti važniji od ljudskog života.

Pozivamo sve klubove, ugostiteljske objekte i organizatore događanja da preispitaju vlastite sigurnosne prakse, realno procijene potencijalne rizike i poduzmu dodatne preventivne mjere, prije nego što tragedija postane jedini razlog za reakciju.

Sigurnost gostiju i zaposlenika mora biti zajednička i trajna odgovornost cijele scene, a ne odluka donesena tek nakon nenadoknadivih gubitaka.

Club Gajo ovom odlukom preuzima odgovornost i jasno poručuje da je prevencija jedini ispravan i profesionalan put.