Svaka čast, dobri ljudi! Nevrijeme izbacilo dvije ozlijeđene želve na Lastovo. Prebačene trajektom u Split veterinaru na liječenje

Proteklih dana stručna i nadzorna služba Parka prirode Lastovsko otočje imale su intervencije spašavanja dviju bolesnih i ozlijeđenih glavatih želvi koje su nakon snažnog olujnog nevremena doplutale do obale Lastova.

Prvu kornjaču, tešku 7,9 kilograma, u nedjelju poslijepodne uočio je prof. dr. sc. Đuro Huber u blizini uvale Markovo dance na južnoj strani otoka. Kornjača je dobila ime Markiza te je trajektom „Marko Polo“ prevezena u Split, gdje ju je preuzeo veterinar zadužen za spašavanje, skrb i liječenje morskih kornjača.

Druga glavata želva pronađena je u uvali Malo lago. Uočio ju je Željko Čengija, a kornjača je nazvana Macanka. Teška je 21,6 kilograma, a djelatnici Parka prirode odmah su izašli na teren, zbrinuli ozlijeđenu životinju i pripremili je za transport. JUčer ujutro je trajektom „Petar Hektorović“ prevezena u Split, gdje ju je također preuzeo veterinar radi daljnjeg liječenja i oporavka.

Iz Parka prirode Lastovsko otočje poručuju da redovito prate stanje obje želve te se nadaju njihovu uspješnom oporavku i skorom povratku u prirodno stanište.