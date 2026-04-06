Svađa na benzinskoj eskalirala: Muškarac (61) nožem izbo drugog

Svađa na benzinskoj završila pokušajem ubojstva: muškarac (61) ubo drugog nožem
Jedan 61-godišnjak kazneno je prijavljen zbog sumnje u pokušaj ubojstva 57-godišnjaka, kojeg je u subotu navečer ubo nožem na parkiralištu benzinske postaje na području Slavonskog Broda.
Kako je izvijestila policija, sukob je započeo verbalno, a potom je eskalirao u fizički napad.
Teške ozljede
Ozlijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne ozljede te je prevezen u slavonskobrodsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.
Napadač bio pod utjecajem alkohola
Policija je ubrzo uhitila 61-godišnjeg osumnjičenika, kojem je izmjerena koncentracija alkohola od 1,16 promila.
Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.