Svađa na benzinskoj eskalirala: Muškarac (61) nožem izbo drugog

Napadač bio pod utjecajem alkohola

Svađa na benzinskoj završila pokušajem ubojstva: muškarac (61) ubo drugog nožem

Jedan 61-godišnjak kazneno je prijavljen zbog sumnje u pokušaj ubojstva 57-godišnjaka, kojeg je u subotu navečer ubo nožem na parkiralištu benzinske postaje na području Slavonskog Broda.

Kako je izvijestila policija, sukob je započeo verbalno, a potom je eskalirao u fizički napad.

Teške ozljede

Ozlijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne ozljede te je prevezen u slavonskobrodsku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Napadač bio pod utjecajem alkohola

Policija je ubrzo uhitila 61-godišnjeg osumnjičenika, kojem je izmjerena koncentracija alkohola od 1,16 promila.

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

