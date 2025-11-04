Sva događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji odsad na jednom mjestu

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije predstavila je novu digitalnu platformu koja građanima i posjetiteljima omogućuje jednostavno praćenje svih događanja na području županije – od kulturnih i sportskih manifestacija do gastronomskih i zabavnih programa.

Platforma, razvijena u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, donosi pregled najraznovrsnijih sadržaja: festivale, koncerte, predstave, radionice, dječje i adventske programe te brojne druge aktivnosti koje obogaćuju društveni i turistički život Srednje Dalmacije.

– Cilj je objediniti sve informacije na jednom mjestu i time olakšati i domaćima i gostima praćenje bogate ponude događanja kroz cijelu godinu – poručuju iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Studeni donosi posebno bogat kalendar. Ljubitelji aktivnog boravka u prirodi mogu se okušati u Hileja Marina Trailu, atraktivnoj utrci kroz pejzaže Marine, dok će gurmane privući Grand Gourmet Festival u Omišu, koji okuplja chefove, barmene i bariste.

U Splitu se nastavlja manifestacija “Štorije o’ spize”, posvećena dalmatinskoj kulinarskoj tradiciji, a grad će ugostiti i 13. Dane klasične gitare. Glazbenu ponudu regije upotpunjuje i koncert Parnog valjka u Trogiru, dok Kaštela postaju središte eno-gastro scene uz Adriatic Traditional Wine & Food Fair.

Osim navedenog, tijekom mjeseca diljem županije održavaju se kazališne predstave, izložbe, radionice i sportska natjecanja, uz prve adventske programe koji unose blagdanski ugođaj.

Na platformi se događanja mogu pretraživati prema datumu, lokaciji i kategoriji, a popis se stalno ažurira u suradnji s lokalnim zajednicama i organizatorima.

Sve informacije dostupne su na službenoj stranici: 👉 dalmatia.hr/dogadanja