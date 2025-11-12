Sutra zatvorena Stobrečka riva za sav promet: Od okretišta autobusa do Porco Rosso

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita.

Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U četvrtak, 13.11.2025.g. zbog asfaltiranja zatvara se dio ulice Put sv. Lovre za sav promet u trajanju od 08:30 do 17h. Ulica se zatvara od okretišta autobusa do ugositeljskog objekta Porco Rosso.

Također, ulica se zatvara na križanju sa Omladinskim šetalištem i na križanju sa ulicom Alojzija Stepinca, a sve prema prikazanoj skici. Također, ukidaju se sva parkirna mjesta u zoni planiranih radova.

Linija autobusa br.25 će u četvrtak prometovati prema izmijenjenom režimu te neće ulaziti u Stobreč.

- Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji - izvijestili su iz VIK-a.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.