Sutra u Fotoklubu Split gostuju članovi Fotokluba Mostar

Sutra u 19 sati u Galeriji fotografije (Marmontova 5) otvara se gostujuća izložba članova i članica Fotokluba Mostar. Na izložbi sudjeluje 22 članova, s ukupno 30 fotografija. Izložba je realizirana kao međuklupska suradnja, a pojedinim članovima/icama ovo nije prvo izlaganje u Splitu. Naime, Mostarci već nekoliko godina ostvaraju sjajne rezultate na natječajnim projektima Fotokluba poput Split foto salona i Split Formata.

Fotoklub Mostar osnovan je 1949. godine kao Foto i kino klub 'Salko Šestić', a nakon desetljeća prekida klupskih aktivnosti, klub se ponovno osniva 5. ožujka 2023. godine. U svom kratkom postojanju, Foto klub Mostar organizirao je već više od 15 izložbi. Također, klub organizira različite edukativne programe, od predavanja za učenike do edukativnih radionica iz različitih područja fotografije (stare fotografske tehnike, ulična fotografija, astrofotografija itd.) Foto klub Mostar organizator je i jedinstvene manifestacije “Vikend astrofotografije”. U sklopu manifestacije održavaju se izložbe astrofotgrafija, predavanja, javne prezentacije i praktična snimanja noćnog neba. Mostarski fotoklub trenutno broji preko 60 članova/ica, a među njima posebno treba istaknuti čak 2 osvajača prve nagrade na Sony World Photography, jednom od najprestižnijih fotografskih natječaja. Članovi kluba dobitnici su i brojnih međunarodnih i regionalnih nagrada i priznanja, od kojih naročito treba izdvojiti PISPA (Paris International Street Photo Awards) i BIPA (Budapest International Photo Awards), kao i Split Foto Salon te Split Format.

Na izložbi u Splitu sudjeluju autori/ice: Daniela Antičić, Josip Barišić, Marko Buntić, Mary Crnković Pilaš, Svetislav Cvetković, Mladen Čović, Ivo Juričić, Mateo Juričić, Renato Juričić, Sunčica Kragulj, Vladimir Kolopić, Marijo Maduna, Denis Markić, Nikola Mijić, Marin Margeta, Samir Okić, Antonio Radić, Ivica Sigler, Sead Šaširević, Željko Šteger, Miro Škobić i Marijana Vukoja.

Izložba ostaje otvorena do 16. ožujka, a dio je ‘Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Županijske lučke uprave.