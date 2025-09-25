Sutra se u rad pušta nadograđeni kat Zdravstvene škole Split

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sutra, u petak 26. rujna 2025. u 9:30 sati, svečano će pustiti u rad nadograđeni kat Zdravstvene škole Split u Šoltanskoj ulici 15.

Vrijednost projekta iznosi 2.065.011,58 eura, a njegovom realizacijom škola je prvi put nakon 77 godina postojanja dobila mogućnost da svi učenici i nastavnici budu pod istim krovom.

Ovim zahvatom značajno su unaprijeđeni prostorni i pedagoški uvjeti, čime Zdravstvena škola Split postaje još kvalitetnije središte obrazovanja budućih zdravstvenih djelatnika.