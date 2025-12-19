Sutra se pali četvrta adventska svijeća, na Pjaci će Albina pjevati duhovnu glazbu

Ulaskom u završnicu adventskog razdoblja, sutra u 17 sati u splitskom Đardinu održat će se svečanost paljenja četvrte adventske svijeće na adventskom vijencu. Svijeću ljubavi simbolično će upaliti štićenici Doma za djecu Maestral, dok će blagoslov te poruku mira, nade i zajedništva uputiti don Sanjin Jurić iz Župe Marije Pomoćnice na Kmanu.

Program će svojim nastupima uveličati Dječji zbor Oratorija Don Bosco te Dječji zbor Crkve Gospe od Zdravlja.

Vrhunac subotnje adventske večeri očekuje se na Pjaci, gdje će s početkom u 19 sati biti održan koncert duhovne glazbe. Na koncertu nastupaju Albina, Vanessa Mioč i fra Marin Karačić, uz glazbenu pratnju Adeo benda.