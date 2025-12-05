Sutra se igra utakmica visokog rizika, policija izdala niz upozorenja - evo kako se navijači Hajduka moraju ponašati

U subotu, 6. prosinca 2025. godine s početkom u 15 sati na Gradskom stadionu Maksimir u Zagrebu odigrat će se nogometna utakmica SuperSport Hrvatske nogometne lige između GNK “Dinamo“ i HNK „Hajduk“.

Policija je ovaj nogometni susret proglasila utakmicom visokog rizika te će policija, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti.

U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te planirani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 13 sati za tribine sjever i zapad , dok će ulaz za tribinu jug, predviđenu za smještaj gostujućih navijača, u slučaju potrebe biti otvoren i ranije. Pozivamo posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve. Također, imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi.

Na stadionu Maksimir neće biti prodaje niti točenja alkoholnih pića.

Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba, posebice oko stadiona

Na dan odigravanja utakmice u subotu, 6. prosinca organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te sukladno prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, kao i Rješenju Policijske uprave zagrebačke, uspostaviti posebnu regulaciju prometa na način da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:

parkiralište ispred zapadne tribine stadiona Maksimir,

poligon za obuku vozača Borongaj,

parkiralište kod bazena Svetice,

parkiralište od spomenika Bacača diska do zapadnoga parkirališta stadiona Maksimir,

Ulica Divka Budaka od parkirališta V. zona (park & ride) do bazena Svetice,

Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici,

sjeverozapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta, Trg J. F. Kennedya,

izvanulični dio (park&ride) parkirališta V. zona uz terminal Borongaj (bivša tržnica Borongaj)

Mjere posebne regulacije prometa bit će na snazi do 20 sati.

Obavijest za gostujuće navijače

Ulazi u stadion Maksimir za tribinu jug za gostujuće navijače, kako je ranije navedeno, bit će otvoreni od 13 sati, a u slučaju potrebe i ranije.

Prihvat gostujućih navijača koji će u Zagreb pristizati cestovnim pravcima obavljat će se na nadzornim punktovima Lučko, Jastrebarsko i na istočnim ulazima u Grad Zagreb, odakle će se prepratiti do okretišta Borongaj organizirano, u koloni i pod pratnjom policijskih službenika.

Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko predviđen je od 8 sati, a navijači koji stignu do 12 sati na NP Lučko bit će pravovremeno prepraćeni do tzv. "sterilne zone" stadiona Maksimir. Aktivnosti prihvata i okupljanja navijača provodit će se iza naplatnih kućica, kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje i osigurala protočnost prometa pri izlasku s autoceste.

Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na prostoru poligona za obuku vozača Borongaj.

Poštivanje Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Na ulazima u stadion redarska služba provodi sigurnosne provjere. Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja,

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor i

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i drugim zakonima. Pored ostalog, ulazak u stadion odbit će se:

posjetiteljima pod utjecajem alkohola,

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu,

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

Foto i video snimanja javnih okupljanja

Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice - audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima.

"Pozivamo posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu", apeliraju iz PU zagrebačke.