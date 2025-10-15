Sutra radovi na Hvaru, evo gdje neće biti struje

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima, u četvrtak, 16. listopada 2025., od 8:00 do 10:00 sati bez napajanja će biti dijelovi Hvara — uvale Zastupac, Jagodna, Sviračna, Stiniva i Smeće, priopćila je Elektrodalmacija.

Opskrba će, nakon završetka radova, biti ponovno uspostavljena bez posebne najave.

Građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju obveze te isključe osjetljive elektroničke uređaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se mogu odgoditi.