Sutra ne izlazite na more s "luftićima", već ujutro jugo će imati vrlo jake udare. Ciklona se približava iz Italije, pogledajte satelit

Pred nama je još jedna ljetna promjena vremena. U Dalmaciji će ujutro donijeti snažno jugo, a kasno popodne i navečer neverine

Nakon što je prošli tjedan obilježila vrućina, a nedjelju prolazak hladne fronte, početak ovog tjedna donio je stabilnije i ugodnije vremenske prilike. No, kako upozorava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), mirno razdoblje kratko će potrajati.

Već danas, a osobito u četvrtak i petak, Hrvatsku očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom te lokalna grmljavinska nevremena. Najprije će zahvatiti sjeverni Jadran, a zatim i ostatak zemlje.

Ciklona koja se iz Sredozemlja premješta preko sjevernog Jadrana donijet će obilnu kišu, ponegdje i bujične poplave, najviše u Gorskoj Hrvatskoj, na dijelovima Dalmacije i sjevernog Jadrana.

Na moru se očekuje jako do olujno jugo, a lokalno i pojava pijavica. U unutrašnjosti i na obali mogući su olujni udari vjetra praćeni grmljavinom, a nije isključena ni pojava tuče.

Od petka slijedi zahlađenje uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Unatoč nižim temperaturama, nestabilno vrijeme potrajat će i dalje.

Iz DHMZ-a apeliraju na građane da prate službena upozorenja na opasne vremenske pojave na meteo.hr te da budu na oprezu zbog moguće opasnosti od olujnog vjetra, obilne kiše i lokalnih poplava.

Hladno jutro, ugodan dan

Srijeda je donijela vrlo niske minimalne temperature zraka za dio godine. Nekoliko mjernih postaja u Dalmaciji jutros su zabilježile jednoznamenkaste vrijednosti poput Niskog i Donje Tijarice. Čak su i na srednjodalmatinskim otocima velikim dijelom bile nešto ispod 20°C.

Današnje minimalne temperature zraka

Najviše dnevne temperature bile su od 27 do 32°C, znatno ugodnije u odnosu na prethodni tjedan. Iako u Dalmaciji tijekom dana nije bilo nestabilnosti, njih je od jutra povremeno bilo u Istri i na Kvarneru. Tamo je mjestimice palo preko 20 litara kiše po metru kvadratnome.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za sjeverni Jadran izdao crveni, najveći stupanj upozorenje. Za Dalmaciju vrijedi narančasti i to zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena, vjetra i oborina.

Kako se može vidjeti na satelitskoj snimci, ciklona zahvaća cijelu sjevernu Italiju i dio srednjeg Jadrana. Ona će se u noći sve više približavati Jadranu pa će se u prvom dijelu četvrtka sve više nestabilnosti biti na sjevernom Jadranu.

Daljnjim odmicanjem ciklone prema istoku sve oblačnije će biti i u Dalmaciji. Već poslijepodne može biti kiše, pljuskova i grmljavine iako će glavnina pogoršanja u srednjoj i južnoj Dalmaciji biti u četvrtak navečer. Ipak, jedno od najvažnijih obilježja dana bit će jugo koje će puhati još u noći, a vrhunac će imati u četvrtak prijepodne kada su na moru mogući olujni udari. Jugo će prestati navečer, posljednje na jugu Dalmacije.

Očekivani najjači udari vjetra u četvrtak ujutro

Oborine će biti vrlo neravnomjerno raspoređene. Lokalno će pasti tek pokoja litra, no drugdje može pasti preko 30 litara oborine po metru kvadratnome u kratko vrijeme.

U petak će biti stabilnije. Nešto pljuskova će biti još prijepodne, a prema večeri suho. Puhat će vjetrovi zapadnih smjerova i osvježit će. Uglavnom suho i vrlo ugodno bit će u dane vikenda. Izostat će jaki vjetrovi.

Svi detalji velike promjene vremena: U četvrtak ujutro neobično jako ljetno jugo, do večeri lokalno izraženo grmljavinsko nevrijeme

