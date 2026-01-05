Sutra gotovo ništa ne radi

Na blagdan Sveta tri kralja (Bogojavljenje), u utorak 6. siječnja, većina trgovina i šoping-centara u Splitu i Dalmaciji bit će zatvorena, pa se građanima preporučuje da osnovnu kupnju obave danas.

Split: Centri zatvoreni, ali dio sadržaja radi

Joker: Trgovine zatvorene, otvoreni ugostiteljski i zabavni sadržaji

Trgovački dio Jokera sutra ne radi, no unutar centra pojedini sadržaji ostaju otvoreni. Prema objavljenom rasporedu, rade neki ugostiteljski objekti, kino i dio sportskih sadržaja – među ostalim McDonald’s (10:30–23:00), CineStar (11:00–24:00), Fitness centar Joker (16:00–22:00) te Friendly Fire (10:00–00:00).

City Center one Split: Zatvoreno, iznimno rade pojedini lokali

I City Center one Split na blagdan je zatvoren za kupnju, ali će dio ponude ipak biti dostupan. Najavljeno je da rade KFC od 9 sati, Kontraloop (11:00–23:00) te Fun&Play Arcade (11:00–22:00).

Mall of Split: Zatvoreno

Mall of Split na 6. siječnja ne radi, prema blagdanskom rasporedu centra.

Ostatak Dalmacije: Zatvoreni i veći centri

Slična je situacija i južnije te sjevernije od Splita – prema dostupnim rasporedima, na Sveta tri kralja zatvoreni su i veći centri poput Dalmare u Šibeniku te Sub Cityja u Dubrovniku.

Ako vam sutra zatreba nešto hitno, računajte na to da će trgovine uglavnom biti zatvorene, a iznimke se najčešće odnose na pojedine ugostiteljske i zabavne sadržaje unutar centara. Prije odlaska svakako provjerite radno vrijeme lokacije koju planirate posjetiti.