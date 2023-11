SUTRA GOTOVO NIŠTA NE RADI Neki dućani ipak će biti otvoreni. Evo koji

Budući da je sutra Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, gotovo sve trgovine bit će zatvorene.

Index donosi detaljan popis trgovina i šoping-centara koji će biti otvoreni u nedjelju, 19. studenog.

Dan sjećanja, 18. studenog

City Center one East Zagreb, West Zagreb i Split

Sva tri centra su sutra zatvorena. U CC-u Split Cineplexx i Wettpunkt rade prema redovnom radnom vremenu, KFC, Burger King i Mc Donald’s su otvoreni od 9 do 23 sata za Delivery i Take Away. Karting Arena je otvorena od 10 do 22 sata.

Avenue Mall

Avenue Mall neće raditi, ali će biti otvoreni CineStar Novi Zagreb, Lotus bar i Lotus family igraonica.

Šoping-centar Point

POINT neće raditi, dok će ugostiteljski objekti i Invictus fitness biti otvoreni.

Z Centar

Trgovine 18. studenog 2023. neće biti otvorene, dok će kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi i restorani raditi prema redovnom radnom vremenu.

Trgovački centar Lumini Varaždin

Trgovine 18. studenog neće raditi. Otvoreni će biti Twister Fun Park, Medonja Grill i Bowling Pub, Brooklyn caffe bar, Cinestar, Leggiero i Rebuy Stars.

Tower Centar Rijeka

Ugostiteljski objekti, multiplex kino CineStar i automat-klub Wettpunk Picasso bit će otvoreni. Također, radit će i Kooglana Food&Bar i Happy Land.

Max City Pula

Sve trgovine bit će zatvorene 18. studenog. Otvoreni će biti sljedeći sadržaji: CineStar, Pizzeria Maximilian, Burger Max BMX restoran, Caffe bar Barbados, Caffe bar Yes, Caffe bar Cookie, Automat-klub Silver i Twister Arcade.

Joker Split

Joker 18. studenog neće raditi.

Dubravica

18.11. radi samo poslovnica Autobusni kolodvor, od 0 do 24 h.

Pan-Pek

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenog, radit će sljedeće Pan-pek poslovnice: