Sutkinja u Dalmaciji po 37. put suspendirana. Optužena za primanje mita

Antonija Božina, sutkinja Općinskog suda u Zadru, Stalne službe Benkovac, kako je izvijestilo Državno sudbeno vijeće, dobila je novu suspenziju - i to već 37. po redu, javlja Zadarski.hr.

"Antoniji Božini, sutkinji Općinskog suda u Zadru, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. veljače 2026. godine - stoji u najnovijoj odluci DSV-a.

Podsjetimo, sutkinji Božina USKOK je još 2017. godine potvrdio optužnicu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela primanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti. Navedeno je kako je, kao sutkinja s 58-godišnjom G.A., vlasnicom agencije za nekretnine, dogovorila kako će u predmetima njezinih stranaka poduzimati sve radnje potrebne za rješavanje statusa nekretnina sukladno njezinim interesima.

Inače, ovom odlukom Državnog sudbenog vijeća sutkinja Božina je već devetu godinu pod suspenzijom. Otkaz, naime, ne može dobiti s obzirom da ostaje djelatnicom suda sve do pravomoćnog okončanja sudskog postupka. Zbog sumnje na primanje mita, sutkinja Božina je privedena 3. studenog 2016. godine.