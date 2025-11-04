Šuta žestoko opleo i pozvao Centar da objasni slučaj Kuzmanića i Brodosplita, a osvrnuo se i na Marjan: "Marinić halucinira, neka se ponaša normalno"

Na današnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Splita Tomislav Šuta oštro je prozvao članove i vijećnike stranke Centar, poručivši kako "nemaju argumente" za objašnjenje, kako kaže, aktualnih afera koje ih prate, a posebno one vezane uz Brodosplit.

"Centar nema argumente, neka objasne slučaj Kuzmanića"

Šuta je istaknuo kako je upravo "afera Brodosplit" "tema svih tema", te pozvao Centar da javno objasni okolnosti remonta broda bivšeg zamjenika gradonačelnika Antonija Kuzmanića u tom brodogradilištu. "Pozivam gospodu iz Centra neka objasne remont broda bivšeg zamjenika Antonija Kuzmanića u Brodosplitu. Mislim da je to tema svih tema. Neka pokažu kako su se ponašali prema korištenju javnog novca i svim drugim radnjama", kazao je Šuta.

Dodao je kako aktualna gradska uprava "ne bježi od projekata", dok se, prema njegovim riječima, Centar i dalje "bavi prošlošću i optužbama bez pokrića".

"U aferama s kojima se suočava stranka Centar, nemaju argumenata kako se obraniti od afere 'Brodosplit'. Povlači se još niz situacija, nemamo jasnu situaciju oko Žnjana, a u proračunu postoji ogromna rupa. Mi radimo na konkretnim projektima – od garaža do Marjana", rekao je.

Marjan, bioraznolikost i rušenje bespravne gradnje

Velik dio obraćanja gradonačelnik je posvetio temi Marjana, ponovivši da je "apsolutno protiv bilo kakve bespravne gradnje" i da podržava samo aktivnosti koje su u skladu sa zakonom i očuvanjem prirode.

"Podupirem poljoprivredu na Marjanu koja je tu desetljećima. Ljudi koji su se nekad bavili poljoprivredom i dalje imaju pravo na to. Bioraznolikost je temelj opstanka Marjana i nitko nema pravo pobijati struku", rekao je Šuta.

Istaknuo je da se Grad nalazi u procesu rušenja bespravnih objekata te da od Državnog inspektorata očekuje da svoj posao odradi profesionalno i bez pritisaka. "Želim da DIRH radi normalno svoj posao. Kad sam bio u kampanji, ova gradska vlast me prijavljivala, a inspekcija je reagirala u roku od 24 sata – i na kraju je prijava odbačena. Ne znam gdje je ta tužibaba sada...", dodao je.

"Od izbora halucinira"

Gradonačelnik se osvrnuo i na Srđana Marinića, nezavisnog vijećnika s liste Centra i poznatog aktivista za Marjan, nazvavši ga odgovornim za "nered u Park šumi". "Gospodin Marinić od izbora halucinira, neka se normalno ponaša. To su ljudi koji su izazvali nered u Park šumi Marjan, kao i u gradskim firmama. Način kako su se odnosili prema zaposlenicima bio je ispod svakog nivoa", izjavio je Šuta.

Poručio je da se bivša gradska vlast bavila "špijunažom i praćenjem zaposlenika", umjesto da se fokusira na razvoj grada. "Bio sam direktor gradskih firmi, ali me takve stvari nisu zanimale. Oni su se isključivo time bavili. Neka počnu predlagati stvari koje su bitne za grad", zaključio je.