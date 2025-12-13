Šuta se slikao s popularnim pjevačem, večeras će nastupiti na Pjaci

Na sunčanoj splitskoj Rivi danas smo susreli Sandija Cenova u društvu gradonačelnika Tomislava Šute. Popularni pjevač rado se prisjetio brojnih nastupa u Splitu, još od svojih početaka devedesetih godina i razdoblja kada je bio jedno od prepoznatljivih imena tadašnje domaće dance scene.

Sandi Cenov večeras će nastupiti ispred Stare gradske vijećnice na Pjaci, odmah nakon paljenja treće adventske svijeće. Njegov koncert dio je adventskog programa, a očekuje se dobra atmosfera i prepoznatljivi hitovi koji su obilježili njegovu dugogodišnju karijeru.

Organizatori pozivaju Splićane i njihove goste da se pridruže večerašnjem druženju i uživaju u glazbenom programu uz jednog od omiljenih domaćih izvođača i vrsnog zabavljača.