Šuta se oglasio o Spaladium Areni: "Uklonjen je višegodišnji financijski teret"

Grad Split otkupio je bankovna potraživanja vezana uz Spaladium Arenu u iznosu od pet milijuna eura, odlučeno je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Time je, prema navodima Grada, uklonjen višegodišnji financijski teret koji je za splitski proračun predstavljao potencijalnu obvezu od čak 125 milijuna eura.

Odluka je donesena nakon višemjesečnih pregovora s Erste Group Bank AG, UniCredit S.p.A. i Zagrebačkom bankom, s kojima je postignut dogovor o otkupu potraživanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Grada poručuju kako je sljedeći korak sanacija objekta. U razgovorima s Vladom Republike Hrvatske dogovoreno je sufinanciranje tog procesa, a po dovršetku formalne procedure i ulasku u objekt planirana je izrada cjelovite stručne analize stanja Spaladium Arene.

Na temelju te analize trebao bi se definirati model upravljanja i započeti sanacija, s ciljem da se Arena ponovno stavi u punu funkciju za sportska, kulturna i druga velika javna događanja.

Paralelno se razmatra i dugoročno rješenje za dovršetak sportsko-poslovnog kompleksa, kao i mogućnost preseljenja pojedinih javnih institucija, uključujući i Gradsku upravu, u taj prostor.