Šuta s Varošanima o ključnim komunalnim projektima i prometnoj sigurnosti

Gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima održao je radni sastanak s predstavnicima GK Varoš na kojem su raspravljeni ključni projekti i komunalni zahvati važni za stanovnike ovog dijela grada.

U fokusu razgovora bila je izgradnja garaže na Kragićevoj poljani, uređenje Milićeve, Senjske i Plinarske ulice, prometna sigurnost u Nazorovom prilazu, kao i sanacija Harambašićeve, Leštine i dijela Popovićeve ulice. Razgovaralo se i o pristupu osobama s invaliditetom, dodatnoj javnoj rasvjeti, sanaciji zida na Kragićevoj poljani te redovitom održavanju parka u Vijugastoj ulici.

„Varoš ima svoje specifičnosti i zaslužuje sustavan pristup rješavanju komunalnih pitanja. Otvoreni dijalog s kotarevima ključan je kako bismo projekte postavili realno, po prioritetima i u skladu s mogućnostima gradskog proračuna“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Grad će, u suradnji s kotarom, razmotriti dinamiku i modele realizacije predloženih projekata.