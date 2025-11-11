Šuta predao vrijednu donaciju HGSS Stanici Split. Pročelnik Jukić: "Ovo vozilo će povećati našu operativnost"

HGSS Stanica Split dobila je danas od Grada Splita novo vozilo. Ključeve je preuzeo pročelnik Branimir Jukić s kojim su predstavnici Grada obišli prostorije te se upoznali s aktivnostima Stanice, spremnosti i pripremama za proslavu 70 godina djelovanja Stanice koja će se obilježiti iduće godine, te o dosadašnjim radnjama na pripremi projektne dokumentacije za izgradnju objekta za Stanicu Split za koji je Grad osigurao zemljište.

HGSS Stanica Split je temeljna operativna snaga sustava Civilne zastite Grada Splita, koja je uvijek spremna i koja se puno puta dokazala u najtežim situacijama na području Grada, RH pa i šire. Osim u sustavu civilne zaštite, sukladno zakonima, djeluje i u drugim javnim potrebama Grada, a kao javna žurna služba na raspolaganju je građanima u najtežim situacijama 24 sata dnevno 365 dana u godini.

Grad Split se ponosi činjenicom da je Split središte svjetske izvrsnosti na području brojnih specijalnosti zaštite i spašavanja, te da spašavatelji iz Splita i u drugim državama osposobljavaju brojne operativne snage, pa čak i u dalekoj Kini. Zato Grad, financijski i na druge načine prati potrebe i razvoj svoje Stanice koja je i najveća Stanica u Hrvatskoj.

I ova donacija vozila vrijednog 128.000 eura koje se nabavlja na leasing na 3 godine, jedan je od načina na koji Grad održava i razvija sposobnost svoje javne Službe.

Riječ je o vozilu Mercedes Sprinter 4X4. Opremljeno je vitlom i opremom za samo izbavljivanje, sustavom veza, rotacijama i svjetlosnom signalizacijom, te radnom rasvjetom koje osvjetljava prostor na 50 metara u svim pravcima (360 stupnjeva). To je radno vozilo za najteže uvjete koje se po potrebi može koristiti kao zapovjedno vozilo kod većih akcija traganja i spašavanja i kriznih situacija kod velikih nesreća i katastrofa.

"Dobili smo vrijednu donaciju. Ovo je kontinuirana potpora Grada Splita prema našoj Stanici. Nas sve veseli, uz ovo vozilo koje će povećati našu operativnost i sigurnost naših ljudi na terenu, da se Grad Split uključio u rješavanje našeg drugog problema koji smo imali sve ove godine, a to je izgradnja nove stanice. Grad Split nam je, u suradnji s Gradom Solinom, dao zemljište i sada rješavamo projektnu dokumentaciju. Vjerujemo da ćemo, dogodine kada bude naša velika obljetnica, početi s radovima i da ćemo dobiti centar koji će biti i operativni centar, ne samo za HGSS, nego i za planinarsku zajednicu. Planirana su i penjališta, tu bi se prebacio i ured državnog HGSS-a. To bi bio obučni i operativni centar za cijelo ovo šire područje Dalmacije", kaže pročelnik Jukić.

Svake godine Stanica Split ima preko sto akcija spašavanja, nekad preko 150, ima 108 pripadnika te 250 vanjskih suradnika.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas imamo primopredaju vozila u kojoj je Grad sudjelovao, a sudjelovat će i u budućnosti", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Naglasio je Šuta da je cilj riješiti problem prostora za HGSS Stanicu Split.