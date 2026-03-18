Šuta potpisuje ugovore za projekte pripremljene u prošlom mandatu, tvrdi Lolić (Centar): "Sve ga je dočekalo spremno za realizaciju"

Dok gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi da se u prošlom mandatu nije radilo, istodobno nastavlja potpisivati ugovore s državom o sufinanciranju projekata koji su, prema riječima gradskog vijećnika Marija Lolića s liste stranke Centar, pripremljeni još ranije.

Lolić poručuje kako je riječ o nizu važnih sportskih i javnih projekata koji su novu gradsku vlast dočekali spremni za realizaciju, zahvaljujući radu stručnih službi Grada Splita i odgovornih ljudi iz prethodnog razdoblja.

Projekti spremni za provedbu

Među projektima koje Lolić navodi ističu se rekonstrukcija Velike dvorane na Gripama, uređenje Sportskog centra Bazen Jadran na Zvončacu, kao i uređenje multifunkcionalne javne površine na Gripama. Ta bi površina, kako navodi, trebala objediniti dječje igralište, zonu za rekreaciju i trčanje, uz posebnu prilagodbu osobama s invaliditetom. Osim toga, spominje i projekt u Srinjinama koji obuhvaća cjelovitu obnovu pomoćnog nogometnog igrališta NK Poljičanin, uključujući novu podlogu, tribine i prateću infrastrukturu.

"Posebno sam sretan zbog mojih susjeda iz Srinjina", istaknuo je Lolić. Prema njegovim riječima, svi navedeni projekti nisu plod aktualne administracije, nego su pripremljeni ranije. "Sve navedeno dočekalo je Šutu spremno za realizaciju zahvaljujući radu stručnih službi Grada Splita, tadašnjeg ravnatelja JUŠO Gordona Cerjana i tadašnjeg zamjenika Antonija Kuzmanića", poručio je Lolić.

Time je jasno dao do znanja da zasluge za pripremu i pokretanje projekata pripisuje ljudima koji su na njima radili u prethodnom mandatu.

"Splitski sport zaslužuje bolje uvjete"

Lolić je naglasio i važnost ulaganja u sportsku infrastrukturu, ocijenivši kako Splitu trebaju što bolji uvjeti za razvoj sportaša i rekreativaca. "Splitski sport zaslužuje što bolje uvjete za razvoj sportaša i zato nam je drago vidjeti da se nastavilo s realizacijom zatečenih projekata", rekao je.

Pritom je upozorio i na negativan primjer Poljuda, dodajući kako je dobro da ovi projekti "nisu doživjeli sudbinu projekta sanacije Poljuda".