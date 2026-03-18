Rekordnih 27 milijuna eura za sportsku infrastrukturu: Dodijeljeno 148 ugovora za projekte diljem Hrvatske

U Zagrebu je danas, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra turizma i sporta Tončija Glavine, održana svečanost dodjele 148 ugovora za obnovu i izgradnju sportske infrastrukture u 2026. godini, ukupne vrijednosti gotovo 27 milijuna eura.

Riječ je o nastavku ulaganja u razvoj sportske infrastrukture diljem Hrvatske, a ugovori su dodijeljeni na temelju provedenog Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu.

Projekti koji će se realizirati obuhvaćaju širok raspon sportskih sadržaja – od sportskih igrališta i dvorana do nogometnih i teniskih terena, atletskih staza, bazena i drugih objekata važnih za svakodnevno bavljenje sportom.

Na javni poziv pristigle su ukupno 244 prijave, što potvrđuje velik interes lokalnih i regionalnih sredina za ulaganja u sportsku infrastrukturu.

Ministar Tonči Glavina istaknuo je kako se posljednjih godina bilježi snažan rast i broja projekata i iznosa sredstava namijenjenih ovoj svrsi.

"Posebno mi je drago što upravo u ovom segmentu, važnom za razvoj sporta, iz godine u godinu raste i iznos sredstava, ali i broj projekata te smo u posljednje dvije godine napravili najveće iskorake. Sa 10 milijuna eura i 84 projekta koja smo putem ovog javnog poziva sufinancirali u 2024. godini, u prošloj smo godini povećali iznos na 20 milijuna eura i sufinancirali 113 projekata, a danas govorimo o 148 projekata u vrijednosti od gotovo 27 milijuna eura. Ove brojke jasno pokazuju koliko smo dali snažan zamah razvoju sportske infrastrukture u svim dijelovima Hrvatske", poručio je Glavina.

Današnjim ugovorima sufinancirat će se obnova ili izgradnja 53 nogometna terena, 23 sportske dvorane, 49 vanjskih sportskih borilišta i četiri atletske staze. Uz to, predviđena je izrada pet projektnih dokumentacija za nogometne stadione te opremanje četiri vaterpolska borilišta na otvorenim vodama.

Dodatnih deset projekata provodit će se u sklopu programskog područja ESI 2028., a uključuju tri nogometna terena, tri bazena i četiri sportske dvorane.

Ulaganja važna za lokalne sredine

Ministar Tonči Glavina naglasio je kako ovakvi projekti izravno utječu na kvalitetu života u lokalnim zajednicama jer stvaraju bolje uvjete za djecu i mlade, rekreativce i sportske klubove te pridonose ravnomjernijem razvoju sporta u svim dijelovima zemlje.

Istaknuo je i da ulaganja u sportsku infrastrukturu ne završavaju ovim javnim pozivom.

"U 2026. godini za sportsku infrastrukturu osigurano je više od 64 milijuna eura, a do sada je već ugovoreno i dodijeljeno više od 40 milijuna eura, čime osiguravamo stabilnost sustava i mogućnost dugoročnog planiranja, osobito za jedinice lokalne i regionalne samouprave", rekao je Glavina.

Gotovo 600 projekata od početka mandata Vlade

Od prvog mandata ove Vlade pa zaključno s 2026. godinom, ukupno je sufinancirano 599 projekata sportske infrastrukture, ukupne vrijednosti veće od 96 milijuna eura.

Time je, kako ističu iz Ministarstva turizma i sporta, prvi put uspostavljen sustavan i kontinuiran model ulaganja u sportsku infrastrukturu diljem Hrvatske.