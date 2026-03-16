Šuta posjetio Sitno Gornje

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta održao je sastanak s Vijećem Mjesnog odbora Sitno Gornje o projektima važnima za razvoj mjesta.
U planu su obnova prostora Mjesnog odbora, uređenje cesta, izgradnja igrališta te inicijativa za izgradnju ispraćajne dvorane. Projekt odvodnje je u fazi ishođenja građevinske dozvole.
Grad Split će u suradnji s Mjesnim odborom nastaviti pripremu dokumentacije kako bi se projekti realizirali i unaprijedila kvaliteta života u Sitnu Gornjem, javljaju iz Banovine.
