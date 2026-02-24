Šuta osnovao radnu skupinu za prenamjenu Hotela Zagreb na Duilovu: Imenovani Zoričić, Bubić i Bojić! Svi će raditi volonterski

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o osnivanju Radne skupine za prenamjenu Hotela Zagreb u Centar za starije osobe na Duilovu te je za članove imenovao Antu Zoričića, Ivicu Bubića i Ivanu Bojić. U rješenju se navodi da je zadaća Radne skupine pružanje stručne i operativne podrške voditelju projekta, sudjelovanje u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti te davanje prijedloga za unaprjeđenje provedbe projekta, uz obavljanje drugih poslova u suradnji s voditeljem.

Sva tri člana dužnost obavljaju volonterski, bez prava na bilo kakvu naknadu ili pogodnosti, a imenovanje – kako stoji u dokumentu – ne stvara radnopravni ni ugovorni odnos s Gradom Splitom. Rješenje će biti objavljeno u Službenom glasniku Grada Splita.

Matijević je ranije imenovan voditeljem projekta

Projekt prenamjene Hotela Zagreb na Duilovu već je ranije ušao u operativnu fazu, nakon što je gradonačelnik Šuta početkom veljače donio rješenje kojim je Davor Matijević imenovan voditeljem projekta prenamjene Hotela Zagreb u Centar za starije osobe. Kako je tada pisala Dalmacija Danas, Matijević je istaknuo da je njegov angažman volonterski, bez dnevnica i putnih troškova, naglašavajući da želi da se projekt vodi transparentno i uz redovito informiranje javnosti.

U rješenju o imenovanju voditelja projekta navode se obveze koje uključuju koordinaciju gradskih službi i komunikaciju s relevantnim institucijama, praćenje izrade prostorno-planske i tehničke dokumentacije te razradu okvira financiranja, uključujući mogućnosti korištenja državnih i europskih izvora.

Još ranije pokretači ove priče, Matijević i Zoričić, naglašavali su da za realizaciju projekta predstoji niz složenih koraka. Među njima su se spominjali formaliziranje darovanja nekretnine, provjere i rješavanje pitanja legalnosti objekta, potreba usklađivanja s prostorno-planskim dokumentima (uključujući moguće izmjene u GUP-u) te izrada idejnog rješenja i cjelokupne projektne dokumentacije. U istom kontekstu isticali su i da će u projektu sudjelovati volonterski, bez naknada.

Novi korak u projektu koji je postao jedna od glavnih socijalnih tema u gradu

Nakon imenovanja voditelja projekta, osnivanje Radne skupine predstavlja dodatno "operativno pojačanje" u fazi pripreme, osobito u dijelu planiranja, koordinacije i predlaganja rješenja. U idućem razdoblju ključni bi trebali biti administrativno-pravni i projektantski koraci koji prethode stvarnoj prenamjeni i otvaranju centra, a cijeli se proces u javnosti prati kao jedan od najvažnijih poteza povezanih sa smještajnim kapacitetima i skrbi za starije osobe u Splitu.