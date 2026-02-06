SADA JE SLUŽBENO! Davor Matijević imenovan je voditeljem projekta prenamjene Hotela Zagreb u centar za starije na Duilovu: "Moj angažman je volonterski"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je rješenje kojim se Davor Matijević imenuje voditeljem projekta prenamjene Hotela Zagreb u Centar za starije osobe na Duilovu. Iako se u političkim i gradskim krugovima već ranije znalo da će Matijević preuzeti tu ulogu, tek je sada to postalo i službeno – rješenjem potpisanim 6. veljače 2026. godine. Ujedno je najavljeno da će rješenje biti objavljeno u "Službenom glasniku Grada Splita".

Službeno imenovanje voditelja projekta

U rješenju, koje je doneseno na temelju članka 52. Statuta Grada Splita, navodi se kako se Davor Matijević imenuje voditeljem projekta prenamjene Hotela Zagreb u Centar za starije osobe na Duilovu. Cilj projekta opisan je kao provedba strateški važnog zahvata kojim se želi osigurati kvalitetnija, dostupnija i suvremenija skrb za starije građane Splita.

Prema rješenju, zadaće voditelja projekta uključuju cjelokupnu koordinaciju, praćenje i operativno vođenje projekta te koordinaciju rada nadležnih upravnih tijela i službi Grada Splita. Među obvezama su i suradnja s nadležnim ministarstvima i državnim tijelima, koordinacija s projektantima, konzultantima i stručnim timovima, kao i praćenje izrade prostorno-planske, tehničke i druge dokumentacije.

Navodi se i sudjelovanje u pripremi i praćenju financijskog okvira projekta, uključujući mogućnosti financiranja iz državnih, EU i drugih izvora, kao i usklađivanje projektnih rješenja sa zakonskim, socijalnim i urbanističkim standardima. Voditelj projekta dužan je gradonačelnika redovito izvještavati o napretku, fazama realizacije i eventualnim izazovima.

Moderan i dostupan centar za starije na Duilovu

U dokumentu se ističe da je cilj prenamjena postojećeg objekta Hotela Zagreb u funkcionalan, moderan i dostupan centar za starije osobe, koji bi trebao odgovarati demografskim potrebama grada te povećati kapacitete skrbi za starije i dugoročno doprinijeti socijalnoj sigurnosti i kvaliteti života u Splitu.

Posebno je naglašeno da voditelj projekta djeluje u ime Grada Splita isključivo u koordinacijskoj i savjetodavnoj ulozi te surađuje sa svim relevantnim dionicima. U rješenju se navodi i da se dužnost obavlja volonterski, bez prava na novčanu ili bilo kakvu drugu naknadu, kao ni na troškove, pogodnosti ili materijalna prava po bilo kojoj osnovi, te da imenovanje ne stvara radno-pravni ili ugovorni odnos s Gradom Splitom.

Matijević se oglasio na Facebooku: "Moj angažman je u potpunosti volonterski"

Matijević, bivši predsjednik splitskog SDP-a, a danas nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, oglasio se na Facebooku porukom u kojoj potvrđuje imenovanje i naglašava da posao radi bez ikakvih naknada.

"Službeno sam imenovan za voditelja projekta prenamjene Hotela Zagreb u Centar za starije osobe na Duilovu. Kao što sam i ranije isticao, moj angažman u ovom projektu je u potpunosti volonterski, bez ikakvih naknada, dnevnica ili putnih troškova", poručio je.

U objavi se osvrnuo i na ranije napise, navodeći da želi "točno informirati javnost i ukloniti netočne interpretacije", pritom spominjući tekst u kojem je, kako kaže, ranije napisano: "Davor Matijević jednim je potezom sebi osigurao okupaciju, zaposlenje i primanja za dugi niz godina".

Matijević dodaje da je na projektu, zajedno s Antom Zoričićem, počeo raditi i prije formalnog imenovanja, "svjesni važnosti i osjetljivosti ove teme" za sugrađane treće životne dobi. "Cilj nam je osigurati kvalitetnu pripremu projekta, dobru koordinaciju svih uključenih institucija te transparentno informiranje javnosti u svakoj fazi provedbe", naveo je te poručio da će o daljnjim koracima i napretku projekta javnost "pravodobno izvještavati".