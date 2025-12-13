Šuta obišao štandove akcije "A di si ti?!": "Splićani su ljudi velika srca"

Splićani su danas pokazali veliko srce, i u velikom broju se odazvali na humanitarnu akciju "A di si ti?!", koja već četvrt stoljeća u Splitu brine o beskućnicima.

Humanitarna akcija "A di si ti?!" danas okuplja više od 90 štandova, čak 91 organizaciju i više od 550 volontera.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o rekordnim brojkama kakve nisu zabilježene tijekom svih proteklih godina, a koje jasno pokazuju koliko je ova inicijativa izrasla i ojačala.

Akciji se odazvao i Grad Split, a gradonačelnik Tomislav Šuta također je obišao štandove.

"Drago mi je da ova akcija svake godine ide sve snažnije. Grad Split se pridružio po prvi put ove godine, i posebno želim čestitati i zahvaliti dragoj djeci koji su pekli kekse za akciju i koji su se ovdje danas pridružili. Grad Split je izašao sa pšenicom, trobojnicom Splita i time sudjelujemo u ovoj akciji koja je hvalevrijedna i nek živi vječno", kazao je Šuta.

Što još može Grad Split učiniti za beskućnike, kojih ima 76?

"Sve ono što Udruga MoSt zataži i pozove, postoji jasna komunikacija između nas i mi stojimo na raspolaganju i da udovoljimo svim potrebama. Tu smo da otklonimo svaku prepreku. Socijalna politika je jedan od prioriteta. Nevezano što sam sad gradonačelnik, uvijek sam se odazivao ovim akcijama i mislim da, bez obzira na straničku pripadnost, da je to pitanje broj jedan", dodao je Šuta.

25 godina ova akcija samo raste, veliki je odaziv, u čemu je tajna?

"Tajna je u Gradu Splitu i Splićanima, oni su ljudi velika srca i prepoznaju ono što valja, a to je ova akcija i sigurno da će tako i ostati", kazao je Šuta.