Šuta je ovim udrugama, društvima i zajednicama dodijelio gotovo 40.000 eura. Evo popisa

Grad Split nastavlja ulagati u zaštitu okoliša i održivi razvoj. Na temelju odluke gradonačelnika Tomislava Šute, Grad je donio Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša za 2025. godinu, ukupne vrijednosti 39.000 eura.

Financijska potpora iz gradskog proračuna

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Splita za 2025. godinu, kroz program zaštite okoliša kojim upravlja Upravni odjel za urbanizam, Odsjek za zaštitu okoliša. Riječ je o projektima od interesa za opće dobro, koji potiču očuvanje prirode, edukaciju građana te smanjenje otpada i onečišćenja.

Odabrani projekti i udruge

Na javni natječaj pristigao je niz prijava, a Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata predložilo je financiranje 12 projekata. Među njima su:

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Sunce za projekt "Baci đir – splitska biciklijada" – 4.500 eura

Ronilački klub PIK Mornar za projekt "Od Splita moru" – 4.500 eura

Udruga Permakultura Dalmacija s projektom "Očuvanje bioraznolikosti i edukacija kroz Festival vrtlarstva Dalmacije" – 4.500 eura

Ronilačko-ekološki klub HVIDRA Split s projektom "Ronilačko-ekološke aktivnosti čišćenja podmorja i edukacija mladih" – 4.400 eura

Ronilački klub Nautilus za istraživanje teških metala u splitskom akvatoriju – 4.500 eura

Udruga "Volin čisti Split" – 3.000 eura

Udruga za pomoć mladima – HELP za projekt "Prikupljanje i zbrinjavanje infektivnog otpada" – 3.000 eura

Zvjezdano selo Mosor s projektom "Priroda – naša učionica" – 3.000 eura

Udruga maslinara "Oblica" Žrnovnica za inicijativu "Godina početka čišćenja zapuštenih poljskih puteva" – 2.200 eura

Udruga Jedna mladost za projekt "Djeca za održivi Split: Kontra potrošačkog ludila" – 2.200 eura

Udruga Tvornica ideja s projektom "EkoVizija" – 2.200 eura

Sportski ribolovni klub BIG GAME CROATIA za emisiju "Eko forma" – 1.000 eura

Cilj je poticanje svijesti o važnosti okoliša

Kako je navedeno u Zaključku, svrha sufinanciranja je poticanje udruga koje svojim djelovanjem doprinose očuvanju prirode, održivom razvoju, edukaciji mladih te smanjenju zagađenja mora i kopna. Grad Split ovim programom pruža konkretnu podršku lokalnim inicijativama koje potiču građansku odgovornost i aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša.