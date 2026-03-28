Šuta građanima Splita dijelio maslinove grančice uoči Cvjetnice

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je građanima dijelio grančice masline uoči Cvjetnice, blagdana kojim u mnogim domovima počinju pripreme za Uskrs, najveći kršćanski blagdan.

Tom je prigodom poslao poruku mira, zajedništva i nade, podsjetivši na značenje ovog dana u kršćanskoj tradiciji. Blagoslov maslinovih i palminih grančica, istaknuo je, simbol je mira i pobjede, dok običaj umivanja u cvijeću priziva čistoću, zdravlje i radost proljeća.

Poruka vjere, nade i ljubavi

"Cvjetnica je dan kojim u mnogim domovima počinju pripreme za Uskrs, najveći kršćanski blagdan. Blagoslov maslinovih i palminih grančica, kao simbola mira i pobjede, te običaj umivanja u cvijeću podsjećaju nas na čistoću, zdravlje i radost proljeća. U danima koji su pred nama zastanimo, smirimo se i otvorimo srce vjeri, nadi, ljubavi i zajedništvu", poručio je Šuta.

Blagdan koji okuplja obitelji

Cvjetnica se tradicionalno obilježava diljem Dalmacije, a maslinova grančica ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog blagdana. Uoči Velikog tjedna i Uskrsa, današnja gesta gradonačelnika bila je ujedno i poziv građanima da blagdanske dane provedu u miru, duhovnoj sabranosti i zajedništvu s obitelji i bližnjima.